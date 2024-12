Dopo l’addio a Uomini e Donne, arriva l’inaspettata svolta: l’annuncio della coppia su cui nessuno scommetteva

Dopo aver lasciato Uomini e Donne dove è nato l’amore, una coppia spiazza parlando di convivenza e matrimonio.

Nello studio di Uomini e Donne sono nati tanti amori veri e che durano ancora oggi. Il programma di Maria De Filippi, infatti, ha regalato l’amore a Beatrice Valli e Marco Fantini, Alessia Cammarota e Aldo Palmeri, Clarissa Marchese e Federico Gregucci, Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione e anche nella stagione in corso, nel parterre del trono over, sono nate diverse coppie.

Nelle ultime settimane, nel parterre del trono over, ci sono state tante emozioni e, alcune di queste, le hanno regalate la coppia che stanno vivendo un momento magico e che ha spiazzato letteralmente il pubblico che, inizialmente, non si aspettava un epilogo da favola.

Uomini e Donne: come sta andando la storia tra Marcello Messina e Giada Rizzi

I cavalieri e le dame del trono over di Uomini e Donne sono amatissimi dal pubblico che segue sempre con molto interesse le loro vicende sentimentali. Una delle coppie che ha emozionato maggiormente i telespettatori quando ha annunciato l’addio è quella formata da Marcello Messina e Giada Rizzi. Il cavaliere è un veterano del parterre e dopo alcune delusioni ha deciso di riprovarci. Tornato nel parterre, è stato conquistato da Giada, alla sua prima esperienza.

Dopo essersi frequentati per qualche settimana, hanno capito di voler costruire qualcosa insieme e, così, hanno lasciato il programma, ma come vanno oggi le cose?

“Forse ancora lei non lo sa, ma è stato quando mi sono svegliato acanto a lei la prima volta. Era bellissima davvero. Poi abbiamo iniziato a parlare e scherzare sulla precedente serata come se ci conoscessimo da una vita. Mi ha fatto pensare: “Sarebbe bello svegliarsi così tutte le mattina”“, ha raccontato Marcello al magazine ufficiale della trasmissione di Maria De Filippi.

Nonostante stiano insieme da poco, Marcello e Giada non escludono di poter iniziare una convivenza. “Sarei stata tranquillamente disposta a trasferirmi e spostare la mia attività a Torino. Non abbiamo più 20 anni: le cose vanno vissute pienamente senza troppi indugi. Sono molto istintiva. Detto ciò, metto al primo posto i miei bambini. L’idea è che venga lui qui da me, anzi, Marcello ha già fatto qualche colloquio di lavoro”, si è sbilanciata Giada, convinta della storia con Marcello.