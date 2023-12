Donna accoltellata in area di servizio sulla A1, aggredita da uomo incappucciato

(Adnkronos) – Una donna di 58 anni, mentre aspettava in auto le figlie nell’area di servizio Bisenzio Est sulla A1, è stata sorpresa nell'abitacolo da un uomo incappucciato. Quest'ultimo ha estratto un coltello e ha colpito la donna alla coscia. A dare l’allarme, riporta 'Firenze Today', sarebbero state le figlie della donna, che hanno allertato il 112. La 58enne, che con le figlie era partita da Cerveteri si stavano recando a Milano, è stata accompagnata in codice giallo in ospedale. La Polizia è alla ricerca del responsabile, che si è dato alla fuga. Gli inquirenti stanno acquisendo le immagini delle telecamere e stanno ascoltando testimoni. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)