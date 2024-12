Dolore per Raffaella, lutto prima del Natale: “Una grande perdita”

E’ un momento molto triste per Raffaella Scuotto e la sua famiglia, le parole dell’ex corteggiatrice sono un colpo al cuore.

La famiglia di Raffaella Scuotto è stata colpita da un lutto, è stata proprio l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne a comunicare ai suoi followers il triste momento che sta vivendo assieme ai suoi familiari, spiegando la grave perdita vissuta.

Raffaella è sempre molto attiva sui social e proprio perché ha sentito il bisogno di allontanarsi a causa del lutto subito, ha voluto comunicare cosa stava accadendo. L’ex corteggiatrice ha ricevuto moltissimi messaggi di condoglianze e vicinanza da parte di chi la segue con grande affetto.

Raffaella Scuotto e l’addio a una persona cara, le sue parole

Raffaella Scuotto nella giornata di venerdì ha condiviso un triste messaggio nelle sue storie su Instagram, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha scritto poche parole su uno sfondo nero in cui praticamente ha spiegato che con la famiglia stanno vivendo un momento di grande dolore.

“Ieri mattina, nella mia famiglia c’è stata una grande perdita. Sto vivendo questo momento in privato insieme alla mia famiglia, provando ad essere quanto più vicina possibile alle persone che più amo nell’universo. Cercherò sempre di ricambiare l’affetto mi trasmettete in egual modo, vi ringrazio tutti per i messaggi ricevuti a causa della mia assenza“, questo il messaggio di dolore di Raffaella.

L’ex corteggiatrice non ha spiegato chi è la persona cara che hanno perduto lei e i suoi familiari, ma a giudicare dalle parole che ha usato pare proprio che per loro sia stata una grande sofferenza. Un momento di dolore che arriva proprio prima del Natale, cosa che renderà la perdita ancora più difficile.

Intanto qualche giorno fa l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne aveva spiegato che lei e Brando si sentono ogni giorno, ma non aveva detto altro riguardo allo stato della loro relazione attuale. A parlarne era stata Deianira Marzano che aveva spiegato come l’ex tronista stia facendo di tutto per cercare di risolvere la situazione, lasciando intendere che al momento lui e Raffaella non starebbero assieme ma sono comunque in contatto.

Non si sa se il Natale o questo momento difficile per Raffaella li riavvicinerà. Al momento lui è in vacanza sulla neve, qualche settimana fa era stato a Napoli, probabile che magari presto raggiungerà di nuovo l’ex corteggiatrice.