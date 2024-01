Di Russo (Regione Lazio), “un altro milione di euro per contrasto fenomeno”

(Adnkronos) – “Questo nuovo corso della Regione Lazio tiene moltissimo a mettere in campo tutte le proprie forze per aiutare le donne sul territorio e lo sta facendo attraverso finanziamenti”. Lo ha detto la vicecapo Gabinetto vicaria del presidente della Regione Lazio, Civita Di Russo, ieri pomeriggio a margine del primo anniversario di vita del Cav, il Centro antiviolenza presente nella facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università Tor Vergata. “Oltre ai 2 milioni di euro stanziati negli scorsi anni, abbiamo deciso di inserire un altro milione per incrementare gli aiuti alle donne”, ha concluso Di Russo. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)