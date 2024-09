“Desideri” è il nuovo singolo di Nick Eyes

PALERMO (ITALPRESS) - "La Nazionale è in ripresa, è reduce da due ottime partite, ha espugnato Parigi e credo che stia ripartendo bene dopo la delusione di Euro2024". Così il presidente della Lega Nazionale Dilettanti, Giancarlo Abete, sul momento degli azzurri di Spalletti e a margine dell'elezione del numero 1 della Lnd Sicilia, Sandro Morgana. […]

ROMA (ITALPRESS) - ROMA (ITALPRESS) - Alfonso Pecoraro Scanio, presidente della fondazione Univerde e già ministro apprezza la proposta del ministro Schillaci per l'arresto immediato di chi aggredisce i medici in ospedale ma aggiunge: ”Occorre rafforzare e applicare le leggi per punire questi episodi scandalosi, ma serve anche uno stop ai tagli alla sanità e […]