Derby amaro e sorteggio dolce

Un derby deludente per gli uomini di José Mourinho, ma un sorteggio positivo per i playoff di Europa League. I giallorossi affronteranno gli austriaci del Salisburgo.

Decisamente un derby no quello per la Roma giallorossa che si vede battuta dalla sponda biancoceleste per 0-1 grazie alla rete di Felipe Anderson che approfitta di un errore in area del difensore brasiliano Roger Ibañez.

Una rete che regala non solo i tre punti agli aquilotti, ma che permette loro di scavalcare gli stessi cugini in classifica volando così al terzo posto in classifica a pari punti con l’Atalanta a più due dai lupacchiotti scesi al sesto posto con lo stesso punteggio della Juventus.

Ma non c’è il tempo di essere amareggiati per la Curva Sud dell’Olimpico, perché il giorno dopo il fatidico derby arriva il sorteggio di Europa League valido per i playoff della coppa europea. I giallorossi sono stati estratti contro una delle squadre provenienti dai gironi della Champions League, più precisamente il Salisburgo, formazione del massimo campionato austriaco.

La doppia sfida con i biancorossi si svolgerà il 16 febbraio alla Red Bull Arena della vicina cittadina di Wals-Siezenheim, mentre il ritorno si disputerà il 23 febbraio all’Olimpico della capitale.

Ma prima di tornare a pensare al torneo europeo occorre dimenticare la stracittadina giocando le ultime due gare del mese di novembre, ovvero la trasferta in casa del Sassuolo nel turno infrasettimanale di giovedì 9 alle ore 18,30 al MAPEI Stadium-Città del Tricolore di Reggio Emilia e la gara casalinga contro il Torino di domenica 13 alle ore 15,00.

Le due gare di serie A anticiperanno il Mondiale in Qatar che si disputerà dal 21 novembre al 18 dicembre e nel mentre i romanisti saranno impegnati con l’Eurojapan Cup ovvero due match amichevoli in Giappone contro il Nagoya Grampus (25 novembre) e il Yokohama F. Marinos (28 novembre).

Mi piace: Mi piace Caricamento...