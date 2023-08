Decoro, Santori (Lega): Immondizia ed erbacce dal centro alla periferia, subito task force contro il degrado

“Roma continua a essere la capitale del degrado, dell’incuria e dell’illegalità. Segnalazioni arrivano ogni giorno, dal quartiere Trieste e ai Parioli, Salaria, Nomentana, Cassia, Olgiata. Da Monteverde a Marconi, Ostiense, San Paolo, centro storico e zone est della città, fino ai quartieri verso il mare, dal centro alla periferia. Ma nulla si muove: le proteste e le segnalazioni dei cittadini per immondizia, bivacchi, erbacce e piante infestanti che punteggiano le carreggiate, raggiungendo altezze ragguardevoli e coprendo spesso anche la segnaletica stradale, cadono sistematicamente nel vuoto. Il Sindaco si svegli, non bastano pochi mezzi Ama in alcune vie principali, sparuti interventi spot che non risolvono nulla mentre tutto il territorio è insicuro e devastato”. Lo dichiara in una nota il consigliere capogruppo della Lega in Campidoglio Fabrizio Santori, cui sono pervenute molte segnalazioni dai cittadini che lamentano poca sicurezza, mancati sfalci e immondizia non raccolta. “I romani segnalano, protestano, ma il Campidoglio, Ama, i Municipi, sono sordi ad ogni richiesta, mentre rom e senzatetto bivaccano indisturbati davanti ai minimarket abbandonando altri rifiuti dove capita. Sicurezza, decoro e igiene sono una priorità, basta giocare a ping pong con le competenze con l’unico risultato pari a zero: la Lega chiede di attivare immediatamente una task force per riportare Roma a condizioni di decoro degne di una metropoli europea”, conclude Santori.