DDL Sicurezza, Confeuro: “Emendamento su canapa illogico e inutile. Governo lo ritiri”

“Confeuro sta seguendo con molta attenzione il dibattito politico e istituzionale in merito al ddl sicurezza e, in tal senso, reputa assolutamente illogico e inutile l’emendamento che di fatto rende illegali le infiorescenze della canapa industriale e i suoi derivati. Siamo di fronte a un provvedimento che non condividiamo nella forma e nella sostanza, e che rischia di incidere negativamente su una filiera alimentare, commerciale e agroindustriale, assai significativa per il tessuto produttivo italiano, col pericolo conseguente di far chiudere i battenti a migliaia di attività di agricoltori e giovani imprenditori che negli anni hanno investito con soldi e fiducia nel comparto. Confeuro, dunque, sollecita il premier Meloni, il ministro delle Politiche Agricole Lollobrigida e tutto il governo nazionale a fare marcia indietro e a ritirare un emendamento ideologico e fortemente deleterio per il nostro settore primario”.

Così, in una nota stampa, Andrea Tiso, presidente nazionale Confeuro, la Confederazione degli Agricoltori Europei e del Mondo.