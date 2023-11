Da Hamleys a Uniqlo, i nuovi store in arrivo a Roma

(Adnkronos) – Il Natale è alle porte e la capitale si prepara ad indossare i colori delle feste e, con l'occasione, si rinnova anche un po'. Sono molti, infatti, i negozi che apriranno – o hanno aperto nelle ultime settimane – a Roma proprio per beneficiare del clima natalizio. Ma non solo: tantissime new entry sono previste anche per il prossimo anno. A cominciare dal noto brand di abbigliamento giapponese Uniqlo e dallo storico marchio british di giocattoli Hamleys, le cui aperture sono previste in primavera.

Pasticceria Dolcemascolo



Cioccolato e pera, frutti di bosco, gusto 'Magnum'. Per gli amanti (romani) del panettone, c'è ora un altro punto di riferimento: a metà dicembre, infatti, aprirà a viale Mazzini, nel centralissimo quartiere Prati, il primo store capitolino della Pasticceria Dolcemascolo, punto di riferimento per la pasticceria d’eccellenza nel Lazio che ogni anno accoglie clienti da tutta Italia. Oltre ai panettoni artigianali, la pasticceria offre torroni, creme alla nocciola e al pistacchio, biscotti e torte, nonché una selezione di specialty coffee: miscele pregiate e prodotte in modo sostenibile.

Starbucks



Il quarto Starbucks della capitale è sbarcato già la scorsa settimana nella centralissima via Cola di Rienzo, al numero 23, una delle vie principali dello shopping nel quartiere Prati. Quasi 2mila mq con una capienza di 60 posti circa, distribuiti 24 nel dehor e 34 all'interno. L'offerta è ormai nota: si va dai classici 'Frappuccini' con le diverse varianti, passando per the classico, matcha, latte, espresso; poi il menù food, con sandwich, insalate e panini. In vista del Natale, poi, non può mancare la linea Holiday, che presenta bevande con cioccolata, toffee nut, caramello, pan di zenzero e molti altri toping.



Hamleys

Trenini in miniatura, marionette, peluche, cavallucci a dondolo. Il regno dei giocattoli, Hamleys, spalanca le sue porte ai cittadini romani. Dalla primavera 2024, infatti, lo storico store inglese – fondato da William Hamley nel 1760, in Cornovaglia – aprirà nella Galleria Alberto Sordi. Si tratta della seconda sede in Italia (a Milano il nuovo negozio è già stato inaugurato lo scorso 14 settembre, in Corso Vittorio Emanuele 24), mentre una prossima apertura è prevista a Napoli, anche se non c'è ancora una data certa. Nello store saranno disponibili anche libri per bambini, bambole e i classici Lego.

Uniqlo

'From Tokyo to Rome'. Uniqlo, il noto marchio giapponese che produce abbigliamento casual per uomo, donna e bambino, aprirà un punto vendita nella Galleria Alberto Sordi "per raccontare il LifeWear in modo autentico e connesso con i valori della città eterna", si legge sul sito del brand. Oltre 1.300 metri quadrati in pieno centro, a pochi passi da Largo Chigi, dove sarà possibile trovare capi per tutti i gusti, dal casual al formale.

Mazzo

L'8 dicembre, in via degli Equi, quartiere di San Lorenzo, riaprirà Mazzo il piccolo ristorante laboratorio di Francesca Barreca e Marco Baccanelli, meglio noti come "The Fooders". Dopo aver il loro 'marchio' in giro per il mondo, Francesca e Marco sono pronti a ripartire con i piatti della tradizione romana (sugo all’amatriciana, sugo di rigaglie di pollo, trippa e tanto altro) accompagnati naturalmente da una varietà e qualità di piatti che accontenterà tutti i palati.

Le Levain Cafè

Dallo scorso 18 novembre, per gli amanti della boulangerie francese, c'è un punto di riferimento in più nella capitale. Si tratta di 'Le Levain Cafè', già presente nel quartiere Trastevere e che ora apre le porte anche a Via Piave, nel Rione Sallustiano. A fianco a croissant, macarons e choux al caramello è possibile trovare gli ormai noti pasticciotti con amarena e crema pasticcera, che raccontano le origini pugliesi del pastry chef – e proprietario – Giuseppe Solfrizzi, che dopo diverse esperienze all'estero – e dopo aver lavorato con il noto chef francese Alain Ducasse – è rientrato in Italia avviando il suo primo store proprio nella capitale, ormai dieci anni fa. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)