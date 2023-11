Covid Italia oggi, 26.789 casi e 163 morti: bollettino settimana 2-8 novembre

(Adnkronos) – Sono 26.789 i casi di Covid-19 registrati in Italia nella settimana dal 2 all'8 novembre, in calo del 2,4% rispetto ai 27.442 della precedente rilevazione. I morti sono 163, in aumento del 10,1% rispetto alla settimana precedente, quando i decessi erano 148. Lo riporta il bollettino settimanale Covid diffuso dal ministero della Salute. "Si consolida ormai il dato di un decremento sempre più evidente dell’andamento epidemiologico" dei casi di Covid "e del conseguente scarso impatto sulle strutture ospedaliere. Così come già annunciato dal ministero, la nostra attenzione è sempre più rivolta alla difesa dei fragili, motivo per il quale ieri è stata emanata una nuova circolare per le Regioni e le province autonome tesa a rafforzare da un lato la campagna di comunicazione e dall’altro il potenziamento organizzativo che deve avere come obiettivo la possibilità di vaccinare nell’ambito delle strutture ospedaliere, ambulatoriali, sanitarie e sociosanitarie. Uno sforzo aggiuntivo che chiediamo alle Regioni, che ringraziamo per la loro attiva collaborazione, per proteggere i più deboli". Così il direttore Generale della Prevenzione Sanitaria del ministero della Salute, Francesco Vaia, commentando i dati dell'ultimo bollettino Covid-19. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

