Cosa faceva Angelo Madonia a Ballando con le stelle: Federica Pellegrini svela tutta la verità

Dopo il caso Angelo Madonia a Ballando con le stelle 2024, Federica Pellegrini svela tutta la verità. Ecco cosa accadeva nel programma.

Federica Pellegrini rompe ufficialmente il silenzio svelando la propria versione dei fatti sulle settimane trascorse accanto ad Angelo Madonia. La regina del nuoto italiano, accettando l’invito di Milly Carlucci a partecipare, come concorrente a Ballando con le stelle 2024, si è affidata ad Angelo Madonia, suo maestro di ballo. Dopo una partenza in sordina, la Pellegrini è riuscita ad uscire dal guscio, dimostrando ancora una volta, di essere una fuoriclasse anche in un campo suo.

Nella puntata di Ballando con le stelle trasmessa il 23 novembre 2024, tuttavia, qualcosa si è rotto tra la Pellegrini e Angelo Madonia in seguito ad uno scontro tra quest’ultimo e Selvaggia Lucarelli che ha poi portato all’allontanamento del maestro dalla trasmissione di Milly Carlucci. Oggi, alla vigilia della nuova puntata di Ballando a cui parteciperà con Samuel Peron, chiamato in corsa a sostituire Madonia, la Pellegrini racconta i dettagli del rapporto con il maestro.

Le parole di Federica Pellegrini su Angelo Madonia: cosa accadeva a Ballando con le stelle

Federica Pellegrini vuota il sacco ai microfoni di Valerio Staffelli che l’ha intercettata per consegnarle il tapiro d’oro di Striscia la Notizia. «Devo dire che la produzione un po’ mi ha stupito, non pensavo arrivassero a questo punto. Ma il percorso è finito e non solo per quello che è successo sabato», comincia così il racconto della Pellegrini che ammette di essere rimasta spiazzata, come il pubblico, della scelta dello staff e della Rai su Angelo Madonia.

Valerio Staffelli le ha così chiesto se avesse notato atteggiamenti particolari da parte di Angelo Madonia e la Pellegrini ha ammesso di aver visto alcuni sguardi insistenti del maestro nei confronti di Sonia Bruganelli. «Ho notato, mentre eravamo di fronte alla giuria, che lui si girava spesso a guardare lei. E infatti poi ha fatto quella sparata…Questi atteggiamenti mi stavano sulle balle. Mi dispiace perché abbiamo buttato all’aria due mesi di lavoro», le parole della Divina.

Le ultime puntate di Ballando, la Pellegrini le affronterà insieme a Samuel Peron, ma abituata alle sfide, non teme nulla: “Si ricomincia tutto daccapo, Samuel Peron mi ha già ‘massacrato’, quindi magari mando via anche lui!”.