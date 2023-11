Corte Ue diritti umani condanna l’Italia per minori in hotspot Taranto

(Adnkronos) – La Corte europea dei diritti umani ha condannato l'Italia per aver detenuto in condizioni inumane e degradanti 4 migranti minorenni (3 provenienti della Gambia e uno del Ghana) nell'hotspot di Taranto nel 2017. La Corte ha stabilito che l'Italia deve versare a questi 4 minorenni "6.500 euro a ciascuno dei ricorrenti" e "4.000 euro per le spese legali". —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)