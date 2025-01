Come evitare che i crocché di patate si aprano durante la frittura: i trucchi delle massaie per averli dorati e perfetti

Se i crocché di patate si aprono durante la frittura vuol dire che si sta commettendo qualche errore. Ecco come evitare che succeda.

I crocché di patate sono un finger foods molto amato. Oltre a poterli acquistare in rosticceria, si possono preparare in casa con pochi semplici ingredienti, per un risultato filante e croccante che piacerà a grandi e piccini.

Tuttavia, può capitare alcune volte che durante la frittura si aprano, facendo uscire tutto il ripieno. Questo è un gran peccato ma per fortuna si può evitare se si conoscono i trucchi per averli dorati e perfetti. Ecco come fare.

Come evitare che i crocché di patate si aprano durante la frittura

I crocché di patate si possono preparare in casa per gustarli con chi si ama come aperitivo o come secondo gustoso. Il risultato dovrebbe essere filante e cremoso all’interno e croccante all’esterno.

Purtroppo però a volte si commettono degli errori che fanno sì che i crocché di patate si aprano durante la frittura facendo uscire tutto il ripieno. In particolare questo potrebbe essere dovuto alla cottura sbagliata delle patate. Magari, per fare di fretta, si lessano all’ultimo momento. Tuttavia essendo ancora troppo umide, rilasciano acqua e fanno aprire le crocchette durante la frittura.

Bisognerebbe invece lessarle al mattino, conservarle in frigo coperte e poi usarle la sera per preparare i crocché. Questo è l’unico modo per evitare che trattengano l’acqua e che dunque si aprano durante la frittura. Se proprio non si ha tempo, meglio cuocere le patate in forno o al microonde e non lessarle. Oltre alla cottura delle patate, un altro trucco per crocché dorati e perfetti è la temperatura dell’olio di frittura.

Prima di tutto è meglio scegliere l’olio di arachidi, in secondo luogo questo deve raggiungere la temperatura di almeno 180°C, quindi il consiglio è di non metterne tanto nel tegame. Infine, per ottenere una gustosa crosticina, si può provare la tripla panatura.

In pratica i crocché di patate andrebbero passati prima nella farina, poi nell’uovo e poi nel pan grattato. Solo così non si apriranno durante la frittura. Quando sono pronti, attendere che arrivino a temperatura ambiente prima di servirli, così si potranno gustare in tutta la loro bontà senza scottarsi con il ripieno bollente.