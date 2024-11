Colpo di scena al Grande Fratello, Federica fa un passo indietro. La confessione su Stefano ad Alfonso: “Mi voglio distaccare”

Federica Petagna ha fatto un clamoroso passo indietro nei confronti di Stefano e ne ha parlato proprio con Alfonso: cosa è successo.

Federica Petagna dopo l’ingresso di Stefano nella casa sembra essere molto turbata, alcune cose accadute nel corso della puntata di martedì sera non sono piaciute alla ragazza, che ne ha parlato proprio con Alfonso, il suo ex fidanzato. La confessione che ha fatto sul tentatore è sembrata un vero e proprio passo indietro nei suoi confronti.

Aveva parlato di lui anche a Tommaso e le parole usate sicuramente non erano state molto carine nei confronti del tentatore. La ragazza è rimasta molto delusa da Stefano e non ha perso occasione per dirlo. Cosa accadrà adesso?

Cosa ha detto Federica ad Alfonso su Stefano, le parole che spiazzano

Federica e Alfonso hanno parlato molto a lungo dopo lo scontro che il ragazzo ha avuto con Stefano. La giovane ha voluto chiarire con lui e gli ha detto che secondo lei si sarebbe comportato in modo un po’ troppo sfrontato. Ma il giovane le ha detto che lui non permette a Stefano di mettere naso sulla loro relazione e alcune cose sue non gli sono piaciute.

La discussione è durata a lungo e Federica ha anche detto ad Alfonso di essere molto confusa, di avere molti dubbi dopo quanto è stato detto in puntata da Stefano e di non sapere come gestire la relazione con lui. Ha poi detto: “Voglio solo distaccarmi per me stessa“, parole che sembrano essere rivolte al tentatore ma anche al suo ex, sottolineando come ognuno debba fare il proprio percorso della casa.

Prima Federica a Tommaso aveva ammesso di non essersi sentita “protetta” da Stefano, cosa che invece sente e ha sempre sentito nei confronti di Alfonso. La ragazza non ha gradito le presunte accuse del tentatore, non si sarebbe aspettata tutto questo, all’idraulico toscano ha confessato di avere molti dubbi sul tentatore, nonostante quando stiano assieme le cose poi cambiano.

Alla fine ha parlato anche con Stefano al quale ha detto di sentirlo molto diverso rispetto a come l’ha vissuto fuori, il tentatore ha detto di aver bisogno di tempo per adattarsi al gioco. Federica anche a lui ha detto di essere confusa, aggiungendo che “non lo sente e non sa se lo sentirà”. Sebbene il confronto si sia concluso con abbracci e baci, sembra che la gieffina stia vacillando rispetto alla sua relazione con lui, dunque, potrebbero non mancare colpi di scena.