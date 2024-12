Colpo di scena a Uomini e Donne, Mario Cusitore torna nel programma: il motivo spiazza tutti

Mario Cusitore dopo aver detto addio al programma, tornerà a sorpresa nel daiting show e spiegherà il motivo del ritorno.

Era da poco andata in onda la puntata dell’addio di Mario Cusitore a Uomini e Donne e adesso, secondo le anticipazioni del programma di Maria De Filippi, già si sa che il cavaliere deciderà di tornare nel daiting show. A raccontarlo è stato Lorenzo Pugnaloni nel suo report sull’ultima registrazione del programma.

A quanto pare la lontananza di Mario da Uomini e Donne, dunque, durerà davvero poco. Avevamo visto che aveva deciso di andare via dopo che Alessio aveva lasciato il suo trono. Un gesto che non si comprende se sia stato solidale o semplicemente impulsivo. Ad ogni modo ora sappiamo già che tornerà e spiegherà perché ha deciso di continuare la sua esperienza nel programma di Maria De Filippi.

Perché Mario Cusitore ha deciso di tornare a Uomini e Donne

L’addio al programma di Mario Cusitore aveva spiazzato tutti, Maria De Filippi parlando con gli opinionisti aveva detto: “Ce ne faremo una ragione”. Ma alla fine – a sorpresa – il cavaliere ha deciso di tornare in studio e continuare la sua esperienza nel trono over.

Mario – secondo le anticipazioni riportate da Lorenzo Pugnaloni – spiegherà che è voluto tornare per proseguire la sua conoscenza con Prasanna, con la quale ricordiamo c’è stato già un bacio e conoscere anche Valentina. A quanto pare, dunque, il cavaliere tornerà sui suoi passi perché sarebbe interessato a proseguire la frequentazione con queste due dame.

Il ritorno di Mario Cusitore a Uomini e Donne spiazzerà sicuramente tutti e non mancheranno i commenti di Tina Cipollari e Gianni Sperti, che è noto come non vadano mai sul leggero con l’ex corteggiatore di Ida Platano. Per sapere cosa gli diranno e in quali modi lo attaccheranno dovremo attendere la messa in onda della puntata che dovrebbe esserci tra un paio di settimane.

A questo punto Mario ha ritrovato l’interesse per due dame e, visto come sono andate le sue precedenti conoscenze all’interno del programma con Morena e Margherita – ne vedremo sicuramente delle belle. Come sempre a Uomini e Donne i colpi di scena non mancano mai, anche se in tanti non avevano creduto al fatto che l’addio di Cusitore al daiting show potesse essere definitivo. Molte delle critiche che gli sono state fatte è che l’ex corteggiatore di Ida sia alla ricerca di visibilità.