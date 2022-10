Colleferro: sfonda vetrina gioelleria con auto rubata e la rapina, arrestato 30enne

È stato assicurato alla giustizia l’uomo ritenuto autore di una rapina ai danni di una gioielleria a Colleferro il 20 giugno scorso. Si tratta di un 30enne romeno rintracciato ieri dai carabinieri e che ora dovrà rispondere di rapina, ricettazione, furto e resistenza a pubblico ufficiale. Il ladro, nella mattina del 20 giugno e nel pieno centro abitato di Colleferro, con il volto parzialmente travisato da mascherina anti Covid e occhiali da sole, alla guida di un’auto fuoristrada utilizzata come “ariete”, aveva sfondato la vetrina della gioielleria impossessandosi dei soldi presenti in cassa e dei gioielli esposti nella vetrina andata in frantumi. Il tutto davanti agli occhi sbalorditi ed impauriti della commessa in servizio e di alcuni passanti, che hanno ripreso la scena. Il 30enne, dopo il furto, si è dato alla fuga. Inseguito dai carabinieri e ha abbandonato l’auto nei Pratoni del Vivaro a Velletri: ne ha rubata un’altra e ha proseguito la sua corsa. Intercettato il primo veicolo i militari hanno dato il via alle indagini. Grazie ai video registrati dai passanti, alle testimonianze e all’analisi delle immagini dei sistemi di video sorveglianza presenti in tutta la zona, l’uomo è stato rintracciato di ieri e portato nel carcere di Velletri, dove resterà disposizione dell’autorità giudiziaria per l’interrogatorio di garanzia: deve rispondere della rapina, ma anche del fuoristrada usato come ariete e che risulta essere rubato a Cassino, nonché per la resistenza a pubblico ufficiale nei confronti dei carabinieri che l’hanno inseguito e per il furto della seconda autovettura utilizzata per darsi alla fuga.

