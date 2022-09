Colle der Fomento e molti altri in concerto per festeggiare il decennale di TAK Production

Colle der Fomento, Il Turco, Rak, Suarez, The Old Skull, Mr. Phil e DJ Ceffo sono gli artisti che si esibiranno dal vivo per festeggiare i primi dieci anni di attività della label indipendente romana TAK Production.

Il concerto prevede il live della formazione rap metal The Old Skull. Luca Martino (batteria), Francesco Persia (chitarra), Emanuele Calvelli (basso) e Alex Merola (chitarra), assieme a DJ Snifta coinvolgeranno nel loro set molti MC tra cui Romanderground e Chef Ragoo. Il produttore e

MC Suarez presenterà le tracce del suo ultimo album “Antieroe 3”, pubblicato proprio quest’anno. Le rime de Il Turco, pilastro della scena rap della Capitale, che torna ad esibirsi dal vivo dopo l’ultima pubblicazione “Lontano” del 2019, e poi Rak, membro fondatore della crew Barracruda.

Una serata speciale a base di rap e Hip-Hop, che culminerà con l’esibizione della storica formazione Colle der Fomento. Masito, Danno e DJ Baro saliranno sul palco portando tutta la carica dei loro brani più amati, come le tracce dell’ultimo album Adversus pubblicato nel 2018 proprio da TAK Production. In scaletta molti dei loro classici, ma anche i lavori più recenti che li hanno confermati come ancora una volta tra i massimi rappresentati del genere in Italia. DJ set in apertura e fine serata a cura di due figure di riferimento dell’underground capitolino come il beatmaker Mr. Phil e il membro della crew Brokenspeakers DJ Ceffo.

Durante tutto l’evento sarà disponibile un corner dedicato dove poter acquistare CD e vinili del catalogo TAK, oltre agli articoli merchandise come felpe, magliette e cappellini.

Sabato 24 settembre

Ore 21

CSOA Ex Snia / Parco delle Energie

Via Prenestina, 173 – Roma

Ingresso Euro 5

Infoline +393924014427

