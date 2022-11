Civitavecchia, Acea annuncia possibili disagi per lavori programmati in zona nord per la giornata di giovedì

Sono stati programmati lavori di manutenzione straordinaria alle condotte idriche del Consorzio Medio Tirreno per la giornata di giovedì 24 novembre. A causa dell’interruzione di fornitura idrica al punto di fornitura Filtri Aurelia, nella giornata di giovedì ore 7:30 alle ore 21:00, salvo imprevisti, si potranno verificare mancanze d’acqua e\o abbassamenti di pressione presso le seguenti vie: Borgata Aurelia, Via Aurelia Nord e Zona La Scaglia, Pantano e Sant’Agostino (Comune di Tarquinia ma di competenza Acea), Zona Industriale (Via Alfio Flores, Via Siligato, Via La Rosa), area portuale, Punton dei Rocchi, Santa Lucia e Cimitero Nuovo e zone limitrofe.

Per limitare il disservizio idrico, sarà predisposto un servizio idrico sostitutivo per mezzo di autobotte dalle ore 07:30 alle ore 21:00 del 24 novembre. I mezzi in stazionamento saranno così dislocati: via Gioacchino Rossini (Borgata Aurelia), via Niccolò Paganini (Borgata Aurelia).

Per i casi di effettiva necessità potrà essere predisposto un servizio di rifornimento con autobotte da richiedere preventivamente al numero 800-130-335

