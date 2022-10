Cinecittà, tamponamento a catena: 11 veicoli coinvolti

I fatti alle 11,30 circa di questa mattina in piazza di Cinecittà, dove l’autista di un pullman turistico diretto verso il GRA, per cause in fase di approfondimento, ha colpito i veicoli fermi in prossimità del semaforo, 11 i mezzi coinvolti: 3 moto e 4 auto, più il pullman. Sul posto intervenute numerose pattuglie della Polizia Locale del VII Gruppo Tuscolano , che hanno provveduto a mettere in sicurezza la zona e avviare tutti gli accertamenti del caso , allertando il 118. Al momento 4 le persone ferite, non gravemente, che hanno avuto necessità del trasporto in ospedale per le cure mediche. Non è invece rimasto ferito il conducente del pullman, cittadino italiano di 68 anni. Le persone che hanno riportato ferite erano a bordo di auto e moto. Nessuno invece al momento si è fatto medicare o trasportare in ospedale tra i passeggeri presenti nel pullman

Le pattuglie sono tuttora impegnate negli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica di quanto accaduto e nella gestione della viabilità della zona, per agevolare il transito veicolare.

