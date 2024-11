Chi è la sorella di Milly Carlucci che lavora con lei a Ballando con le stelle

Chi è la sorella di Milly Carlucci che le assomiglia fisicamente e lavora con lei a Ballando con le stelle.

Milly Carlucci, insieme a Maria De Filippi, è considerata una delle regine della televisione italiana. Se la De Filippi ha debuttato e ha trovato il successo sulle reti Mediaset, Milly Carlucci è nata come conduttrice sulle reti Rai dove, da anni, conduce alcuni degli show più amati dal pubblico. Una delle trasmissioni di maggior successo della Carlucci è indubbiamente Ballando con le stelle che va in onda da ben 19 edizioni dopo la stagione inaugurale trasmessa nel 2005 e che quest’anno ha tra i concorrenti Sonia Bruganelli.

Sempre seria e professionale, Milly lavora con una squadra che la segue in tutti i suoi progetti e di cui fa parte anche la sorella Anna. La conduttrice Rai, infatti, ha due sorelle più piccole: Gabriella, inizialmente, ha seguito la sua stessa strada lavorando nel mondo dello spettacolo per poi tuffarsi nella carriera politica. Anna, invece, la più piccola delle sorelle Carlucci, ha scelto di lavorare dietro le quinte accanto alla sorella maggiore.

Chi è Anna, la sorella di Milly Carlucci: l’incredibile somiglianza

Anna Carlucci, nata il 26 maggio 1961, lavora dietro le quinte dei programmi di Milly e, attualmente, si occupa delle pagine social di Ballando con le stelle. Pur essendo schiva e riservata, Anna Carlucci, occupandosi della parte social di Ballando con le stelle, pubblica tanti contenuti sul suo profilo Instagram e dalle foto è evidente l’incredibile somiglianza fisica con la sorella.

Pur avendo capelli corti e scuri, i lineamenti del viso di Anna Carlucci ricordano tantissimo quelli della sorella Milly a cui è molto legata. Con le sorelle, infatti, Milly ha un rapporto speciale che tutte e tre hanno coltivato portando avanti i valori che hanno ricevuto dai genitori.

“Fino al 2015 ho lavorato alla Rai di Milano, poi ho iniziato a lavorare con Milly stabilmente. Com’è dietro le quinte? Milly è una persona dolcissima con una forza incredibile. Il suo successo è frutto di un lavoro continuo di cui lei non perde nemmeno un dettaglio. Su Ballando, dalle scarpe al trucco al parrucco, passa tutto da lei. Milly è una persona incredibile come sorella, come artista… Con lei ogni volta impari qualcosa. E poi è generosa, ama insegnare agli altri e far crescere le persone al suo fianco. E Ballando lo dimostra: Milly vuol far uscire il meglio delle persone. E se ci sono tensioni si risolvono e si chiariscono”, ha dichiarato Anna in un’intervista rilasciata ai microfoni di Today.