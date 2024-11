Ballando con le Stelle, Sonia Bruganelli rivela il cambiamento di fisico: “In realtà non sono…”

Sonia Bruganelli, tra le protagoniste di questa edizione di Ballando con le Stelle, ha parlato dei cambiamenti di fisico degli ultimi mesi.

Sonia Bruganelli, nota al grande pubblico per il suo ruolo di opinionista in programmi di successo come il Grande Fratello e l’Isola dei Famosi, si trova ora a un bivio della sua carriera televisiva.

Questo sabato, 23 novembre, scoprirà se il suo percorso in Ballando con le Stelle, condotto da Milly Carlucci su Rai Uno, continuerà o meno. La Bruganelli ha accettato la sfida del programma non solo per mettersi alla prova ma anche per imparare a ballare, un’arte che ammette candidamente di non padroneggiare.

Ballando, Sonia Bruganelli parla dei cambiamenti fisici

Nonostante l’intento iniziale fosse quello di concentrarsi sul ballo, Sonia si è presto resa conto che l’attenzione del pubblico e dei media si è spostata su altri aspetti della sua partecipazione. Attraverso una diretta Instagram ha espresso la sua sorpresa nel constatare come il focus sia diventato altro rispetto alla danza. “Pensavo fosse difficile ma non mi immaginavo questo”, ha dichiarato riferendosi ai dibattiti scaturiti sia nello studio che sui social network.

La Bruganelli mantiene un rapporto molto attivo con i suoi follower sui social media. Recentemente ha aperto una sessione Q&A (domande e risposte) dove ha affrontato varie curiosità dei fan riguardanti la sua esperienza a Ballando. Alla domanda se avesse previsto il “caos” mediatico generatosi intorno alla sua partecipazione, Sonia ha risposto con franchezza: “Vuoi la verità? Sì”, accompagnando la risposta con un’emoticon giocosa.

Un altro tema toccato durante lo scambio con i fan riguarda i cambiamenti nella forma fisica di Sonia dovuti agli allenamenti intensivi richiesti dallo show: “Non sono più in sovrappeso, elemento positivo di questa esperienza”. Inoltre, Angelo Madonia, compagno della Bruganelli, è stato più volte al suo fianco difendendola dalle critiche ricevute durante il programma.

Guardando al futuro professionale di Sonia Bruganelli emergono interrogativi sulla possibilità che questa esperienza possa aprirle le porte per nuove opportunità lavorative all’interno della Rai. Dopo anni trascorsi nel backstage televisivo e come opinionista in vari reality show – ruolo dal quale sembra volersi distaccare – Sonia non esclude altre esperienze televisive purché siano stimolanti e in linea con i suoi interessi.