Che Tempo Che Fa, tremenda gaffe di Littizzetto: appello a Franco Moschino, ma è morto

Clamorosa gaffe nel corso della puntata di ieri sera di Che Tempo Che Fa, da parte di Luciana Littizzetto: cosa ha detto.

La puntata di Che Tempo Che Fa andata in onda domenica 17 novembre su Canale Nove ha offerto al pubblico un mix perfetto di intrattenimento, cultura e qualche momento imbarazzante.

Fabio Fazio, con la sua consueta eleganza e professionalità, ha guidato lo show accogliendo nel suo salotto virtuale una serie di ospiti che spaziavano dal mondo della musica a quello dello sport, passando per il cinema e la letteratura.

Che Tempo Che Fa, la gaffe di Luciana Littizzetto

Andrea Bocelli, Pierfrancesco Favino, Gabriele Salvatores sono solo alcuni dei nomi che hanno arricchito la serata con le loro storie ed esperienze. A questi si sono aggiunti volti noti come Lucia Annibali, Fabio Caressa e Benedetta Parodi, Antonio Scurati tra gli altri. Non è mancato il cast fisso del programma che insieme a Filippa Lagerback e Luciana Littizzetto hanno contribuito a creare quell’atmosfera familiare che da anni caratterizza Che Tempo Che Fa.

Uno degli highlight della serata è stato sicuramente il collegamento in diretta con Jannik Sinner, fresco vincitore delle ATP Finals di Torino. Un momento di orgoglio nazionale che ha permesso al pubblico di celebrare insieme al giovane campione questo importante traguardo. Tuttavia, non tutto è filato liscio durante la puntata. Luciana Littizzetto nel suo consueto monologo settimanale ha affrontato temi caldi come le difficoltà logistiche di Roma in vista del Giubileo e i problemi dei treni in Italia. Ma è stato il suo commento sulla nuova borsa Moschino a forma di sedano da 3700 euro a catturare l’attenzione per un motivo ben preciso.

Rivolgendosi direttamente allo stilista Franco Moschino, la comica ha suggerito ironicamente un’idea per una futura collezione: “Volevo lanciare un messaggio a Franco Moschino. Signor Moschino, secondo me lei si deve superare, andare avanti e fare una borsa a moschino, a piccola mosca. Fai tutta la linea, secondo me è un’idea geniale. Franco pensaci!”. Il genio della moda è però scomparso il 18 settembre del 1994, a 44 anni.

Il seguito è intervenuto Fazio: “Per quelli che non hanno niente da fare, lei si è rivolta a Franco Moschino, lo so che è scomparso tanti anni fa. Pensavo volessi riferirti all’azienda”. Ma Littizzetto, rispondendo con sincerità, ha confessato di non essere a conoscenza della dipartita del grande stilista: “Ah, no, non lo sapevo, io pensavo proprio a lui, non all’azienda. Mi spiace. È morto? Scusatemi… ma quanti anni sono? Ah, tanti. Ma ci sarà un altro che si chiama così nell’azienda”.