Ces, 50 startup italiane con Ice e Area Science Park

(Adnkronos) – Un palcoscenico prestigioso per conquistare i mercati internazionali, ma anche l’occasione per mettersi alla prova e validare la propria idea imprenditoriale. L’ente nazionale di ricerca Area Science Park è tornato così anche nel 2024 al Ces di Las Vegas – la fiera dell’industria tecnologica più grande e importante al mondo che si terrà dal 9 al 12 gennaio – accompagnando le 50 startup italiane riunite nel padiglione organizzato da Agenzia Ice, all’interno dell’Eureka Park, l’area espositiva del Ces dedicata all’innovazione 'dal basso'. "Area Science Park è attiva da anni nel supporto all’internazionalizzazione delle imprese innovative italiane, ma l’evoluzione degli ultimi anni è importante" spiega Fabrizio Rovatti, dirigente tecnologo di Area Science Park. "Il nostro ente – aggiunge – è per definizione una realtà che crea sinergie tra la ricerca tecnologica e i mercati, il che significa, soprattutto per quanto riguarda il deep tech, anche affacciarsi all’estero". "Portare delle startup technology-based in contesti come il Ces significa permettere loro non solo di entrare in contatto con potenziali partner industriali e centri di ricerca tra i più importanti sulla scena mondiale, ma anche avere un feedback concreto e diretto dal mercato, avendo la possibilità di confrontarsi con altre aziende e startup attive negli stessi settori. In questi contesti oggi non si va più solo a caccia di investimenti, ma per costruire partnership e progetti di ricerca e co-innovazione" sottolinea inoltre Rovatti. E anche quest’anno, come nelle scorse partecipazioni (la prima nel 2018) Area Science Park ha organizzato un’academy dedicata alle startup del padiglione che, attraverso una serie di incontri formativi con esperti del settore, hanno potuto prepararsi al meglio per l’esperienza a Las Vegas: dalle indicazioni su come creare il pitch perfetto, alla formazione su come approcciare partner tecnologici e industriali e i media presenti alla fiera, con l’obiettivo di massimizzare le opportunità di business e visibilità. Al Ces l’ente è inoltre protagonista di uno dei panel tematici – sulla deep tech innovation – che si tengono nell’arena allestita all’interno del padiglione, in cui si alternano incontri di approfondimento con stakeholder nazionali e internazionali del mondo dell’innovazione, pitch da parte delle startup italiane e presentazioni di alcune delle aziende innovative più interessanti presenti nei padiglioni degli altri paesi presenti in Eureka Park. L'ente di ricerca ricorda infine che la missione di Area Science Park al Ces di Las Vegas rientra in una strategia di supporto alle imprese innovative high-tech che tiene insieme il consolidamento di un ecosistema nazionale di open innovation e l’attività di generazione di opportunità di ricerca e di business a livello internazionale, in particolare quello americano. —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

