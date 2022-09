Catawiki, la piattaforma online leader nella compravendita di oggetti speciali e la Andrea Bocelli Foundation (ABF) annunciano una partnership strategica con l’obiettivo di raccogliere fondi per “ABF Voices of”, un acclamato progetto incentrato sulla responsabilizzazione dei giovani attraverso la loro partecipazione a cori potenzialmente preziosi per il futuro.

Tra il 5 e il 18 settembre, Catawiki offrirà un’asta globale di beneficenza online (link) con esperienze e oggetti unici legati alla vita personale e alla carriera del Maestro Andrea Bocelli, e l’eccezionale opportunità di vivere in prima persona alcune delle sue passioni più forti come la musica, gli scacchi e l’arte. Gli oggetti all’asta provengono anche dalla famiglia e dagli amici del Maestro, come i cantanti Matteo Bocelli e Giovanni Caccamo, e dalla stessa ABF che, dal 2011, si dedica al sostegno delle persone e delle comunità sia in Italia che all’estero.

Il 100% dei fondi raccolti servirà a finanziare il progetto “ABF Voices of”, una creazione continua di cori innovativi in paesi e circostanze socialmente, economicamente e culturalmente svantaggiati. Una data fondamentale per l’iniziativa sarà il concerto del tenore di fama mondiale a Marostica (VI) il 14 settembre; un evento in tema con la famosa rievocazione biennale di una partita a scacchi giocata nel Rinascimento da due uomini che si “contendevano” la mano di una nobildonna locale.

Il Maestro Bocelli, fondatore di ABF, ha dichiarato: “Il potere dell’educazione musicale, insieme al sistema di sostegno di una comunità, ha il potenziale di avere un impatto radicale e positivo sulle vite delle persone. Aver sperimentato l’immenso valore che il progetto ‘ABF Voices of’ ha avuto sui quasi 100 bambini che vi hanno partecipato fino ad oggi è notevole e mi fa sperare che – attraverso progetti come questo – le generazioni future continueranno a promuovere un messaggio di speranza e di pace di fronte alle avversità”.

I collezionisti e gli appassionati possono fare offerte su una serie di oggetti unici, assicurando che il sostegno al progetto “ABF Voices of” sia accessibile a tutti. Alcuni dei lotti all’asta sono:

Una partita a scacchi con il Maestro Bocelli che permette di sperimentare una delle sue passioni preferite come giocatore ed è in linea con il tema del concerto di Marostica.

Un'opera d'arte della storia della Fondazione Bocelli: un pezzo di Fer Forgè, realizzato a mano nella regione di Haiti dove è iniziato il progetto pilota "Voices of" Haiti.

Un’occasione unica per entrare nel cuore del mondo coltivato da Bocelli con un’esperienza indimenticabile per due persone, a partire dal concerto del Maestro al Teatro del Silenzio nel 2023 nella sua città natale , Lajatico, dove il coro “ABF Voices of Peace – Italy” ha debuttato quest’anno. Al concerto seguiranno incontri e saluti con il Maestro e una cena di raccolta fondi dell’ABF nella casa di Bocelli nel cuore della Toscana.

Tra gli altri oggetti in palio sono presenti oggetti autografati dal Maestro e da suo figlio, il cantante Matteo Bocelli, i biglietti per uno dei prossimi concerti di Giovanni Caccamo e molto altro ancora.

“Fin dalla sua fondazione, Catawiki si è impegnata a utilizzare la sua piattaforma globale per ospitare aste di beneficenza che presentano oggetti speciali e sostengono progetti che generano un impatto sociale concreto”, ha dichiarato Ravi Vora, CEO di Catawiki. “Siamo entusiasti di lavorare al fianco della stimata Andrea Bocelli Foundation e di offrire ai nostri milioni di utenti appassionati l’opportunità di accedere a oggetti unici ed esperienze esclusive legate al mondo di Andrea Bocelli, dando allo stesso tempo sostegno alle persone e alle comunità di tutto il mondo”, ha concluso.

Veronica Berti Bocelli, Vice Presidente di ABF, ha aggiunto: “Quest’asta speciale in collaborazione con Catawiki offre all’ABF un canale importante con cui coinvolgere il grande pubblico e consentirgli di sostenere ‘ABF Voices of’ in un modo unico”. Ha aggiunto: “Facendo leva sull’educazione musicale come strumento di emancipazione, il progetto ha avuto un impatto notevole sulla vita dei bambini e delle comunità coinvolte e, grazie al sostegno costante di partner chiave e donatori quotidiani, possiamo continuare con orgoglio a sviluppare il progetto in tutto il mondo”.

