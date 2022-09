Cassino: 47enne ferito al bar, individuato presunto aggressore, sostiene di essersi difeso

Sarebbe stato un marocchino di 28 anni a ferire in maniera grave, ieri sera, un 47enne davanti al bar Touring in viale Dante a Cassino. Il giovane dopo aver ferito alla testa l’avventore del bar, si è allontanato per tornare alle 23 circa, quando sul posto c’erano ancora i carabinieri. Avrebbe raccontato di aver litigato con il 47enne, dal quale avrebbe ricevuto dei pugni, e che per difendersi lo avrebbe colpito con lo zaino contenente forse qualcosa che potrebbe avergli causato la ferita alla testa. Una spiegazione che non ha convinto pienamente gli inquirenti, per la copiosa perdita di sangue che ha riguardato il 47enne, colpito sul lato destro della testa. Gli investigatori aspettano quindi di conoscere il parere dei medici. Comunque anche lo straniero è stato portato in ospedale e sulla sua posizione sono in corso valutazioni dei carabinieri. Al momento sembrerebbe che le condizioni del 47enne siano stabili.

