Capodanno su Rai Uno: conduttore, location e ospiti. Cast stellare per il 31 dicembre

Capodanno su Rai Uno: conduttore, location e ospiti. Tutto sul cast stellare per il 31 dicembre per la grande festa della fine dell’anno

Il Capodanno è un momento di festa, di riflessione e di nuovi inizi. E quale modo migliore per celebrarlo se non con una serata all’insegna della musica, dell’entertainment e della compagnia di volti noti dello spettacolo italiano? Rai Uno lo sa bene e per questo ha preparato un evento speciale per salutare il 2024 e dare il benvenuto al 2025: “L’anno che verrà“.

Quest’anno, a condurre la serata sarà Marco Liorni, volto noto della televisione italiana che prende il testimone da Amadeus. La scelta di Liorni come nuovo conduttore rappresenta una novità significativa per l’evento, segnando l’inizio di una nuova era dopo le precedenti edizioni guidate da Carlo Conti e dallo stesso Amadeus. Marco Liorni ha espresso entusiasmo nel ricoprire questo ruolo, promettendo una serata indimenticabile.

Il Capodanno targato Rai

La location scelta per l’evento è altrettanto suggestiva: dopo il successo dell’edizione precedente a Crotone, “L’anno che verrà” torna in Calabria ma cambia scenario spostandosi sul lungomare “Italo Falcomatà” di Reggio Calabria. Questa cornice mozzafiato offrirà al pubblico presente e agli spettatori da casa uno sfondo incantevole sullo Stretto che separa la Calabria dalla Sicilia, aggiungendo magia alla notte più lunga dell’anno.

Il cast annunciato finora promette uno show ricco di talento ed emozioni. Tra gli ospiti confermati troviamo nomi del calibro dei Ricchi e Poveri, Anna Oxa, Diodato – vincitore del Festival di Sanremo nel 2020 -, Arisa con la sua voce unica capace di toccare le corde più profonde del cuore degli ascoltatori; J-Ax che porterà energia con i suoi brani indimenticabili; Patty Pravo con la sua classe senza tempo; Cristiano Malgioglio sempre pronto a sorprendere; Big Mama pronta a scaldare i cuori con la sua potente voce.

Non mancheranno figure iconiche dello spettacolo italiano come Nino Frassica con il suo inconfondibile humor; Sal Da Vinci che incanterà con le sue melodie napoletane; Donatella Rettore regina indiscussa del rock italiano; Clementino pronto a far vibrare il pubblico con i suoi rap intensi; Romina Power che porterà un tocco internazionale alla serata insieme ad Ermal Meta dal timbro vocale inconfondibile.

La lista continua ancora con Alex Britti e le sue chitarre magiche; Leo Gassmann giovane promessa della musica italiana; Sandy Marton icona degli anni ’80 insieme ai Los Locos pronti a far ballare tutti fino all’alba.

“L’anno che verrà” si conferma quindi come l’appuntamento imperdibile per chi vuole vivere un Capodanno all’insegna della buona musica italiana ed internazionale, dell’intrattenimento puro sotto le stelle calabresi. Con una lineup così variegata ed eclettica non c’è dubbio che ogni momento della serata sarà carico d’emozione ed energia positiva.