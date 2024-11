Caos a Uomini e Donne, Barbara vuole lasciare il programma: la reazione di Maria contro il cavaliere

La dama nel continuo della puntata andata in onda il 7 novembre abbiamo visto Barbara De Santi intenzionata a lasciare il programma.

Colpo di scena nella puntata di Uomini e Donne andata in onda il 7 novembre, dove si è visto il continuo della discussione tra Barbara De Santi e Vincenzo, alla dama piace molto il cavaliere ma non le sta bene che lui voglia vedere altre persone. La dama dopo tanto tempo si era lasciata andare e aveva compreso che gli piacesse, però il bacio che ha dato a Ilaria non è riuscita a digerirlo. Così ha lasciato lo studio in lacrime e quando è rientrata ha detto di voler lasciare il programma perché le interessava lui e non le piace nessuno.

Tina e Gianni l’hanno subito invitata a restare perché prima o poi arriverà l’uomo giusto, poi la Cipollari si è scagliata contro Vincenzo per come ha trattato Barbara dopo che l’ha vista piangere. Secondo l’opinionista avrebbe dovuto chiedere di parlare con lei, invece di ballare con Ilaria.

Barbara De Santi pronta a lasciare Uomini e Donne, la decisione di Maria De Filippi

Quando la conduttrice le ha chiesto se volesse lasciare il programma, lei ha risposto: “Non si merita di vedermi qui davanti“. Poi Barbara ha chiesto alla conduttrice cosa farebbe al suo posto e Maria le ha detto che lei non avrebbe dato tutta quest’importanza all’uscita che hanno avuto. La dama poi ha spiegato che Vincenzo le ha fatto riemergere delle situazioni, per questo adesso la delusione è stata tale.

Ad ogni modo gli opinionisti e la stessa conduttrice l’hanno invitata a restare. Barbara e Vincenzo hanno poi continuato a discutere e la dama gli ha detto che lui le ha mancato di rispetto perché le aveva assicurato che non avrebbe baciato nessuno. A un certo punto Gianni Sperti ha accusato la dama di essere troppo “una maestrina” e di far scappare tutti.

Alla fine Vincenzo, dopo una serie di insistenze, inviterà Barbara a ballare e nel corso del ballo i due continueranno a confrontarsi. La dama ha poi spiegato alla De Filippi che quel gesto non ha cambiato nulla, perché non le avrebbe chiesto scusa. La conoscenza tra i due sembra ormai chiusa e la dama – al momento – non ha lasciato il programma.

Il vero colpo di scena lo vedremo però nelle prossime puntate, secondo le anticipazioni di Uomini e Donne riportate da Lorenzo Pugnaloni, nella registrazione del 4 novembre pare che una discussione tra Tina, Gianni e Ilaria e Vincenzo avrebbe fatto emergere una serie di incongruenze che avrebbero spinto Maria De Filippi a prendere una drastica decisione. La conduttrice, infatti, inviterà Vincenzo e Ilaria a lasciare il programma e a continuare a conoscersi lontano dalle telecamere, così la coppia lascerà il programma.