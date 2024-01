Caccia F-16 Usa si schianta al largo delle coste della Corea del Sud

(Adnkronos) – Un caccia F-16 dell'aeronautica degli Stati Uniti si è schiantato al largo delle coste della Corea del Sud, nel terzo incidente di uno degli aerei da guerra dell'esercito americano con base in Corea in meno di un anno. L'incidente è avvenuto durante una missione di addestramento sulle acque a ovest della penisola coreana alle 8,41 ora locale, secondo una dichiarazione della base aerea di Kunsan, a circa 180 chilometri a sud della capitale Seul. Il pilota, assegnato all'8th Fighter Wing, si è eiettato in sicurezza ed è stato recuperato circa 50 minuti dopo l'incidente, si legge nella dichiarazione dell'Air Force. Il pilota era cosciente e portato in una struttura medica, ha riferito l'areonautica Usa. "Siamo molto grati alle forze di soccorso della Repubblica di Corea e a tutti i nostri compagni di squadra che hanno reso possibile il rapido recupero del nostro pilota", ha affermato il colonnello Matthew Gaetke, comandante dell'8th Fighter Wing, in una nota. “Ora sposteremo la nostra attenzione sulla ricerca e sul recupero dell’aereo”. La causa dell'emergenza in volo è sotto inchiesta, ha detto la base aerea. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

