Bruganelli e Bonolis attriti da giorni tra i due ex: c’entra il figlio Davide (e Ballando con le Stelle)

Cosa è successo dopo la scorsa puntata di Ballando con le Stelle tra Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli: c’entra il figlio Davide.

La famiglia Bonolis è stata recentemente al centro dell’attenzione mediatica a seguito della partecipazione di Davide, figlio del celebre conduttore Paolo Bonolis e della produttrice Sonia Bruganelli, al noto talent show Ballando con le Stelle.

Durante una delle puntate, il giovane ha condiviso un momento molto personale, parlando di un periodo difficile vissuto a causa di una delusione d’amore. Accanto a lui, la madre Sonia che lo ha supportato in questo percorso emotivo.

Davide a Ballando con le Stelle, la reazione di Paolo Bonolis

Non tutti hanno visto di buon occhio questa esposizione pubblica. Paolo Bonolis in particolare avrebbe espresso il proprio dissenso riguardo alla scelta del figlio di mostrarsi vulnerabile in televisione. Durante la trasmissione La vita in diretta, Sonia Bruganelli ha rivelato che il marito non ha apprezzato l’iniziativa: “Si è preso anche una piccola strigliatina dal papà”. L’ex opinionista del GF ha continuato: “Davide ha detto una cosa che si è sentito di dire e effettivamente non è facile dichiarare di aver sofferto, di aver patito per questo abbandono. Paolo non l’ha sgridato, però lui fa parte di un’altra generazione, quindi è cresciuto con l’idea che un maschio di vent’anni non debba mostrarsi così”.

Bruganelli ha continuato mettendo in evidenza la differenza generazionale tra padre e figlio: “[Davide]…Va dallo psicologo, cosa che il papà, la sua generazione, non faceva. Il fatto di dire ‘Ho bisogno di un aiuto, mi metto in discussione’ è fondamentale. Paolo vuole tutelare la sua fragilità, la sua emotività, quindi fosse per lui non l’avrebbe coinvolto. Io non l’ho voluto coinvolgere, è stato Davide che mi ha detto di volerlo fare, ma capisco Paolo”.

A questo punto è intervenuto il conduttore Alberto Matano che ha lodato la decisione di Davide Bonolis definendola: “Molto potente”. Sonia Bruganelli ha chiosato: “Lui è un padre da questo punto di vista molto diverso dalla madre e a me fa anche molto comodo, io sono molto morbida e lui invece è più: ‘Se cadi ti devi rialzare”.