Un’altra giornata mondiale dove Brasile e Portogallo in campo se la sono vista contro Svizzera e Uruguay. Le altre due partite, Camerun-Serbia e Corea del Sud-Ghana

CAMERUN-SERBIA 3-3 (Gruppo G)

Rocambolesca partita tra Camerun e Serbia che termina 3-3. Il Camerun va presti in vantaggio con Castelletto al 29mo. Da quel momento gli ultimi venti minuti del primo tempo sono caratterizzati da un assalto tambureggiante della Serbia che va alla ricerca spasmodica della rete del pareggio per non andare a riposo in svantaggio. I balcanici ci riescono al 45mo con un bel colpo di testa di Pavlovic ma fanno di più andando adirittura in vantaggio due minuti dopo con un forte tiro di sinistro dalla distanza di Milinkovic Savic che batte l’incolpevole portiere camerunense. Si va così al risposo con la Serbia in vantaggio-

Alla ripresa. al 53mo, arriva il terzo gol degli europei con Mitrovic. Quando sembrava ormai archiviata la partita, è il Camerun a venir fuori con due contropiedi favoriti anche dagli errori di Milenkovic che in entrambi i casi non manda in fuorigioco gli attaccanti del Camerun.

In tre minuti gli africani ristabiliscono il pareggio accorciando prima le distanze con Aboubakar al 63mo e tre minuti dopo con Moting che agguata il risultato siglando la rete del 3-3

COREA DEL SUD-GHANA 2-3 (Gruppo H)

Nel gruppo H si sono affrontati Corea del Sud e Ghana. In una partita stupenda con continui capovolgimenti di fronte le due squadre hanno regalato uno spettacolo di sport bellissimo Le squadre hanno chiuso la prima frazione di gioco col Ghana in vantaggio per due reti a zero. Salisu al 24mo risolve una mischia e realizza la rete del vantaggio e poi Kudus con una spizzata favolosa al 34mo raddoppia per gli africani.

Al 57mo la riapre la Korea con Cho Gue-Sung con un colpo di testa a pochi metri dal portiere che ha le sue responsabilità e lasciato anche solo dalla difesa ghanese. Appena due minuti dopo Cho Gue-Sung la pareggia addirittura con un altro colpo di testa che anticipa tutta la difesa africana. Pubblico coreano letteralmente in estasi!! Ma al 68mo arriva la doccia fredda per la Corea perché al Kudus fa doppietta con un sinistro secco diagonale e riporta in vantaggio il Ghana ed è 3-2. Finisce così, dopo una partita meravigliosa, forse una delle più belle di questo campionato del modo.

BRASILE-SVIZZERA 1-0 (Gruppo G)

E intanto il Brasile vola a punteggio pieno battendo la Svizzera con un gran bel gol di Casemiro nel secondo tempo al minuto 83. Non un bellissimo Brasile di fronte a una Svizzera quadrata e ben messa in campo ma alla lunga i veri valori sono venuti fuori e il Brasile ha ottenuto il massimo risultato, ma si sa che nel calcio conta solo questo.

PORTOGALLO-URUGUAY 2-0 (Gruppo H)

Serata di vecchie glorie in campo tra Portogallo e Uruguay con campioni come Cristiano Ronaldo, Cavani, Pepe e Luis Suarez.

Un primo tempo terminato 0-0 dove le occasioni da gol sono state molto poche, da rimarcare però una incredibile serpentina di Bentancur che semina il panico nella difesa portoghese per poi essere chiuso all’ultimo istante: un misto tra Claudio Sala, Franco Causio e Bruno Conti.

Ma al 54mo il Portogallo passa in vantaggio con Bruno Fernandes con un crosso che Cristiano Ronaldo sfiora solo ma non tocca e il pallone si insacca alla destra del portiere dell’Uruguay.

Al 90 arriva anche il raddoppio, sempre di Bruno Fernandes su rigore.

