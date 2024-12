Brando e Raffaella, finalmente il gesto social che aspettavano tutti: hanno deciso di farlo assieme

Dopo settimane che in tanti aspettavano qualcosa, Brando e Raffaella hanno deciso di comunicare una cosa assieme: cosa sta accadendo.

Sono settimane che si rincorrono voci sulla loro relazione, ma al momento ancora non si sa se Brando e Raffaella siano tornati assieme, in che rapporti siano e cosa sia realmente accaduto tra di loro. Sappiamo che dopo l’annuncio da parte di lei della rottura, si sarebbero visti alcune volte, quando l’ex tronista è andato a Napoli, entrambi dicono spesso che a tempo debito spiegheranno tutto e adesso finalmente è arrivato il gesto che tutti aspettavano.

Nonostante al momento si trovino ognuno nelle rispettive città, è arrivata una comunicazione che ha riempito di gioia i fan della coppia nata sotto i riflettori di Uomini e Donne.

Cosa sta succedendo tra Brando e Raffaella, il gesto social di entrambi

E proprio dopo che da qualche giorno non arrivavano comunicazioni che li potessero in un certo qual modo legare, è arrivato un gesto che ha spiazzato tutti. Brando e Raffaella l’hanno compiuto praticamente in contemporanea sui social, cosa che ha spiazzato i followers di entrambi.

Come si vede dalle immagini hanno condiviso assieme la stessa card nelle storie Instagram, a distanza probabilmente di qualche minuto, hanno pubblicato un messaggio che riguarda il 1 dicembre, con la medesima frase. “Perché, se ogni obiettivo comincia con piccoli passi, è fondamentale che sia guidato da grandi sogni“. Una frase che sembra quasi un messaggio di incitazione per il mese che sta arrivando.

Brando e Raffaella l’hanno condivisa praticamente in contemporanea nelle rispettive storie e la cosa non è sfuggita ai tanti fan della coppia che attendono da settimane di sapere se sono tornati assieme o cosa stia accadendo tra di loro. Una coincidenza troppo evidente per essere tale, così c’è chi ha pensato che in un certo qual modo le loro storie siano un chiaro segnale di riavvicinamento e che comunque l’uno segue l’altra e probabilmente si sentono anche.

Che l’obiettivo sia provare a ricostruire la loro relazione? Questo non è dato saperlo, ma il messaggio uguale secondo i tanti fan qualcosa starà a significare. A questo punto non ci resta che aspettare una prossima pubblicazione o il momento in cui decideranno di parlare più chiaramente e spiegare quali sono gli attuali rapporti tra di loro. Soltanto qualche giorno fa l’ex tronista era tornato a Napoli e in quell’occasione si sono visti, che sia stata la volta buona per tornare assieme? Staremo a vedere.