Bper, per Rolly Days apre sede di Via Cassa del Risparmio a Genova

Tornano i Rolly Days, uno degli eventi più attesi dai genovesi, con una edizione invernale inedita: Bper Banca, infatti, partecipa alla kermesse con l'apertura straordinaria, il 19 e 20 gennaio, della Sede di Via Cassa del Risparmio 15, dove La Galleria Bper Banca ha allestito l'esposizione 'Nelle stanze dell'arte. Itinerario tra capolavori di una quadreria genovese"



In particolare, spiega il gruppo, i cittadini potranno visitare i locali siti al 14esimo piano (ex piano di Direzione di Banca Carige) dove sarà possibile ammirare le stanze che accolgono capolavori d'arte del nucleo artistico genovese Bper (ex Collezione d'arte Banca Carige). Si tratta per la maggior parte di opere mai esposte pubblicamente di pittori come il Veronese, il Guercino, il Cavalier d’Arpino che fu maestro di Caravaggio, il Grechetto, Strozzi, Van Dyck. Dal palazzo, inoltre, si può godere di una spettacolare vista dall’alto su Genova: un’occasione da non perdere. Il percorso è curato dalla storica dell'arte Lucia Peruzzi, nel palazzo della sede genovese di Bper Banca che ripercorre le testimonianze del collezionismo ligure di alto livello e che contribuisce, oggi, a caratterizzare l’elevata qualità artistica de La Galleria Bper, collocandola tra le maggiori corporate collection a livello nazionale. L’apertura, sia per sabato 20 che per domenica 21 gennaio, sarà in orario 10 – 19, con turni di vista in partenza ogni 30 minuti (la visita durerà quindi mezz'ora). È richiesta la prenotazione online al link

https://www.lagalleriabper.it/a-genova-apriamo-il-14-piano-in-occasione-dei-rolly-days/

