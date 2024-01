Bill Gates a Palazzo Chigi, incontro di un’ora con Giorgia Meloni

(Adnkronos) –

Incontro oggi tra la presidente del Consiglio Giorgia Meloni e Bill Gates. Il fondatore di Microsoft è arrivato a Palazzo Chigi per un colloquio durato circa un'ora. A una parte del confronto sull'intelligenza artificiale ha preso parte anche padre Paolo Benanti, presidente della commissione AI per il Dipartimento informazione ed editoria, nonché membro italiano del Comitato sull’intelligenza artificiale delle Nazioni Unite. "Io ho partecipato solo a un piccolo pezzo" dell'incontro "in cui si parlava chiaramente delle sfide che pone l’intelligenza artificiale. Abbiamo qualcuno che ha fatto la storia di questo settore, e abbiamo la presidente del Consiglio dei ministri che ha espresso tutta una serie di cose che abbiamo già sentito espresse nel discorso che ha fatto all'Onu o in altri discorsi. È interessante che si aprono spazi di dialogo", dice padre Paolo Benanti. "Bill Gates da tecnologo ha soprattutto sottolineato i grandi vantaggi di ottimizzazione di alcuni processi che possono arrivare. Per quanto riguarda i rischi lui dice che l'importante è che siano le mani giuste, approcci differenti", aggiunge. —politicawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

