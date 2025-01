Befana Vip, una nota calza firmata scatena le proteste: amara sorpresa all’interno

Una calza della Befana firmata da un noto personaggio famoso è piaciuta davvero a pochi, ecco cosa è accaduto e il motivo della polemica.

Archiviati Natale e Capodanno, ora resta solo un’ultima ricorrenza da celebrare, quella dell’Epifania, prevista il 6 gennaio, che spesso mette anche un po’ di tristezza perché segnerà la fine di questo periodo di festa, oltre al ritorno un po’ per tutti a scuola o al lavoro. In genere si riceve una calza della Befana, quella dove in genere si possono trovare doni davvero interessanti e seconda del tipo di scelta. Per i bambini è più che normale avere tanti dolcetti, oltre a un po’ di carbone se dovessero essere stati monelli, mentre gli adulti che non vogliono rinunciare a questa tradizione potrebbero avere qualcosa di particolare, che può corrispondere ai propri gusti.

Questo però sembra essere valido solo a livello teorico, basti pensare a cosa sta accadendo a chi ha scelto di puntare su un qualcosa di simile puntando su un prodotto promosso da un personaggio famoso amato da molti, convinto di fare la scelta giusta. Pur avendo speso una cifra non indifferente, almeno se la si paragona alla concorrenza, il risultato è stato davvero deludente, per questo sui social c’è chi non ha mancato di polemizzare.

La calza della Befana delude tutti: ecco perché

Ma quale sarebbe il personaggio famoso che ha lanciato una calza della Befana con il suo nome ma che è piaciuta davvero a pochi? Il riferimento è a Clio MakeUp, l’influencer nota perché in passato era protagonista di diversi programmi Tv dedicati al trucco, che oggi ha una sua linea di make up, che molti pensavano potesse essere presente, almeno in parte, nell’accessorio che in genere si regala il 6 gennaio, ma così non è stato.

La prima a pubblicizzare questa sua mossa di mercato è stata proprio la diretta interessata, con un video pubblicato sul suo profilo social, da cui era chiara la possibilità di trovare all’interno dolciumi e sorprese a tema beauty, anche se la realtà sarebbe diversa. Queste ultime sono certamente le più attese da chi ama la Zammatteo (questo il cognome all’anagrafe di Clio, ndr), ma chi non è riuscito a resistere ad aprire la calza non avrebbe nascosto la sua delusione. Da quanto trapela, infatti, ci sarebbero caramelle e poco altro, addirittura nessun oggetto legato alla bellezza.

Alcuni utenti non hanno esitato a far sapere il proprio malcontento alla diretta interessata, sotto al suo post, così che a lei fossero chiare le sensazioni provate. “Mi stai simpatica, ma migliori supermercati per una calza di Clio con due caramelle e una lima di 50centesimi? Modestissima”, “Ci avrei messo almeno un trucco dentro la calza. Perché un consumatore dovrebbe comprare la calza con delle caramelle, quando farsela da soli costa decisamente di meno?”, sono solo alcuni dei commenti a corredo.

La make up artist ha provato a tamponare la situazione, cercando di sedare le polemiche, ma il suo intervento sembra essere servito davvero a poco. “Le sorprese sono due in due colorazioni diverse: un lip scrubber per preparare la labbra al trucco o un grip per il telefono“ – ha detto.

Non solo, lei stessa ha voluto spiegare anche quale fosse la motivazione che l’ha spinta a non dare in omaggio nemmeno un trucco, cosa che molti si sarebbero aspettati da lei: “Abbiamo messo dentro dolci e sorprese che possono andare bene a tutti”. Parole che però hanno convinto pochi, probabilmente chi stava pensando di acquistarla avendo ancora qualche giorno a disposizione potrebbe cambiare idea.