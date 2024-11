Barbara De Santi crolla a Uomini e Donne: poi il messaggio ai fan – Video

Barbara De Santi crolla a Uomini e Donne: la dama in lacrime dopo uno scontro in studio. Poi il messaggio ai fan.

Barbara De Santi è da anni una delle dame storiche del trono over di Uomini e Donne. Dopo essere stata assente per diverse stagione, l’anno scorso ha deciso di rimettersi in gioco tornando in trasmissione per cercare l’amore. L’incontro con Ernesto Russo ha animato per diverso tempo la trasmissione, ma per scelta del cavaliere, poi, tutto è finito. Barbara, tuttavia, non si è mai arresa e, dopo aver trascorso l’estate in compagnia degli amici, è tornata in trasmissione uscendo con alcuni cavalieri del parterre.

Tra tutti, la dama è rimasta affascinata da Vincenzo, uno dei nuovi cavalieri del parterre con cui Barbara ha avuto una frequentazione che sembrava potesse trasformarsi in qualcosa di più. Tra i due, infatti, ci sono stati anche dei baci ma la scoperta della frequentazione di Vincenzo e Ilaria e dei vari baci tra i due ha scatenato la delusione della dama che è crollata in studio.

Barbara De Santi: il messaggio ai fan dopo il crollo nello studio di Uomini e Donne

“Io non sono abbastanza leggera da accettare che lui baci altre! Per tutti i progetti che abbiamo fatto non mi aspettavo questo! Ma sempre io sono quella sbagliata?”: con queste parole Barbara si è lasciata andare ad un amaro sfogo svelando, poi, dettagli del suo rapporto con Vincenzo.

“Vincenzo è la prima persona che sento, l’ultima con cui parlo, facciamo continuamente videochiamate… “, ha aggiunto la dama che, in lacrime, ha anche spiegato di essere pronta a lasciare la trasmissione non provando interesse per nessun altro cavaliere se non Vincenzo che, infastidito, dall’atteggiamento della dama, ha deciso di chiudere la frequentazione.

Dopo la messa in onda della puntata con Tina Cipollari e Gianni Sperti che l’hanno difesa, Barbara ha ricevuto tantissimi messaggi dai fan che le hanno dimostrato affetto e supporto esortandola a non mollare. Per ringraziare tutti, Barbara ha così condivido tra le storie del suo profilo Instagram il video che potete vedere qui in alto. Barbara, tuttavia, nonostante la delusione, non sembra ancora pronta a rinunciare all’amore e chissà che nelle prossime puntate di Uomini e Donne non possa incontrare un uomo che le faccia nuovamente battere il cuore.