Ballando, Lucarelli gela la Bruganelli dopo l’esibizione: “Mi compro il tuo jet”

Nella puntata di ieri sera di Ballando con le Stelle, non è mancato il botta e risposta tra Sonia Bruganelli e Selvaggia Lucarelli.

Nell’ultima puntata di Ballando con le stelle, il programma televisivo che vede vip e professionisti della danza sfidarsi a colpi di passi, si è assistito a un vivace scambio di battute tra Sonia Bruganelli e la giudice Selvaggia Lucarelli.

Un confronto che ha acceso i riflettori non solo sulle performance in pista, ma anche sulle dinamiche fuori dal palcoscenico.

Ballando, nuovo scontro tra Lucarelli e Bruganelli

Il dibattito ha preso il via quando Sonia Bruganelli ha menzionato la newsletter a pagamento di Selvaggia Lucarelli, suscitando reazioni miste sui social. Molti hanno difeso la pratica giornalistica del farsi pagare per contenuti esclusivi, mentre altri hanno interpretato il commento come una frecciatina poco apprezzata. La risposta di Lucarelli non si è fatta attendere: “Ringrazio Sonia che con la pubblicità alla mia newsletter mi sono comprata un elicottero, se la rifai mi compro il tuo jet privato. Più che oggettivo dire che non è stato bello. Manca la crescita”.

Sul fronte della danza, invece, le cose non sono andate altrettanto bene per Sonia Bruganelli. La sua esibizione insieme al partner è stata giudicata severamente da Selvaggia Lucarelli: “Difficoltoso dirti qualcosa di positivo”, ha commentato la giudice, definendo il ballo “bruttino” e sottolineando una mancanza di crescita nel corso delle puntate. Una critica che si aggiunge alle difficoltà incontrate durante le prove settimanali a causa degli impegni personali del maestro Carlo Aloia. Il maestro di ballo, proprio nei giorni scorsi, è diventato papà del piccola Michelle, ed ha dovuto dunque assentarsi dalla prove.

Anche Fabio Canino si è espresso negativamente sulla performance: “Non mi è piaciuto per nulla”, ha dichiarato senza mezzi termini, suggerendo una maggiore attenzione alla qualità piuttosto che alla quantità dei movimenti proposti. Carlo Aloia ha accettato le critiche mantenendo comunque un atteggiamento positivo. Tuttavia il ballerino ha lanciato una velata critica verso Guillermo Mariotto, dicendo al giudice che avrebbe voluto indossare una maglia con su scritto “Mi chiamo Carlo”, visto che nella scorsa puntata il giudice non si ricordava come si chiamasse e l’ha chiamato per tutto il tempo “ragazzo”.

Nonostante i giudizi poco lusinghieri e gli scambi pungenti fuori dalla pista da ballo, l’atmosfera rimane carica dell’energia tipica dello showbiz. Le parole incrociate tra Sonia Bruganelli e Selvaggia Lucarelli aggiungono pepe al programma, dimostrando come anche i momenti meno brillanti possano trasformarsi in opportunità mediatiche o spunti ironici. Resta da vedere come questa dinamica influenzerà le future esibizioni dei concorrenti e se ci saranno ripercussioni sulle valutazioni future della giuria.