Ballando con le Stelle perché Mariotto non sopporta Bianca Guaccero: “Quella frase…”

Le tensioni tra Guillermo Mariotto e Bianca Guaccero a Ballando con le Stelle continuano a far discutere. Scopri cosa si nasconde dietro gli scambi pungenti e l’antipatia che sembra dividere i due protagonisti.

Ogni stagione di Ballando con le Stelle porta con sé un mix di emozioni, talento e inevitabili contrasti, ma l’edizione in corso sembra essere caratterizzata da un dissidio evidente tra il giudice Guillermo Mariotto e la concorrente Bianca Guaccero.

Lo studio televisivo, di solito teatro di danze spettacolari e applausi, è diventato il palcoscenico di scontri sottili, scatenando una vera e propria tempesta di commenti sui social. L’ultima puntata non ha fatto eccezione, con un voto inaspettatamente basso assegnato da Mariotto a Bianca Guaccero che ha lasciato interdetti pubblico e colleghi giurati. Ma cosa si nasconde dietro questa freddezza? È solo una differenza di opinioni artistiche o c’è qualcosa di più profondo?

“Ballando con le Stelle”: scontri in Pista tra Mariotto e Bianca Guaccero? la verità dietro le tensioni

Ormai non ci sarebbero più dubbi sul fatto che a “Ballando con le stelle” ci sia un astio palpabile tra Guillermo Mariotto e Bianca Guaccero. Questa tensione, già sussurrata nei corridoi e dibattuta sui social, ha trovato conferma nell’ultima puntata del programma andata in onda sabato 23 novembre. Durante la serata, il giudice ha assegnato a Bianca Guaccero un voto di 7, nettamente inferiore rispetto agli altri giurati che hanno elogiato l’ineccepibile performance della conduttrice con Giovanni Pernice. Questo episodio ha riacceso i riflettori su una presunta avversione di lunga data.

Il sito Gossip e Tv si è addentrato nella questione cercando di comprendere le radici di questa presunta antipatia. Tra ipotesi e ricostruzioni, emerge un aneddoto datato 2019 che potrebbe gettare luce sulle motivazioni dietro il comportamento spesso sarcastico del giudice nei confronti della Guaccero.

La storia riporta indietro nel tempo, precisamente quando Bianca Guaccero era alla conduzione del programma “Detto Fatto“, dove Guillermo Mariotto figurava come ospite fisso. In quell’occasione, una critica lanciata da Mariotto verso uno sketch presentato dalla conduttrice aveva scatenato una reazione pungente da parte della stessa. La risposta della Guaccero: “Mariotto, invece lei cosa ci fa là?“, aveva suscitato una replica altrettanto tagliente da parte del giurato: “Vi guardo, vi controllo e vi osservo“. A distanza di anni è emerso anche un fuorionda in cui Mariotto chiedeva provocatoriamente: “Ma lei cerca rogna?“.

Nonostante gli indizi sembrino delineare chiaramente l’esistenza di frizioni tra i due personaggi televisivi fin dal periodo di “Detto Fatto”, né Guillermo Mariotto né Bianca Guaccero hanno mai confermato ufficialmente la presenza di tale astio. Le loro interazioni a “Ballando con le stelle” continuano ad alimentare speculazioni e commenti da parte del pubblico e degli addetti ai lavori.

I social network giocano un ruolo fondamentale nella diffusione delle opinioni relative a questo dissapore apparentemente irrisolto. Fan e detrattori si dividono nel supportare l’uno o l’altra protagonista dell’accaduto, analizzando ogni gesto, sguardo o commento scambiati durante le puntate del programma televisivo.