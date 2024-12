Ballando con le Stelle, Milly Carlucci contro la giuria per l’ultima eliminazione: “Non se lo meritava”

A Ballando con le Stelle la padrona di casa Milly Carlucci contro la giuria per l’ultima eliminazione: “Non se lo meritava”

In un clima di crescente attesa per la semifinale di Ballando con le Stelle, prevista per sabato 14 dicembre, il programma televisivo guidato da Milly Carlucci si prende una pausa questa settimana, lasciando spazio alla prima de La Scala. Un’interruzione che non fa altro che alimentare le discussioni e i dibattiti tra i fan del programma, soprattutto in seguito alle recenti dichiarazioni della conduttrice riguardo l’ultima eliminazione.

Milly Carlucci ha sempre avuto un rapporto speciale con i concorrenti del suo show, dimostrando non solo professionalità ma anche un affetto genuino. Questa sua caratteristica è emersa chiaramente nelle sue ultime dichiarazioni rilasciate al settimanale Chi, in cui ha espresso il suo sostegno incondizionato a Sonia Bruganelli.

Il percorso di Sonia Bruganelli

La Bruganelli, nota al pubblico italiano principalmente come ex moglie di Paolo Bonolis, ha partecipato all’ultima edizione di Ballando con le Stelle dimostrando una grinta e una determinazione fuori dal comune. Nonostante tre costole rotte, Sonia ha continuato a competere nel programma ballando con passione e dedizione. “Di Sonia posso dire che al di là del suo carattere e delle polemiche è stata una combattente: tanto di cappello di fronte a una donna che va avanti a ballare nonostante il dolore”, ha affermato Carlucci.

Tuttavia, non tutti sembrano apprezzare lo spirito combattivo della Bruganelli allo stesso modo. La giuria di Ballando con le Stelle, infatti, è stata più volte accusata dalla stessa concorrente e da numerosi telespettatori di non valutare equamente le sue performance. “Credo siano più interessati ad altri che alle mie performance”, aveva dichiarato Sonia Bruganelli prima dell’eliminazione.

Le parole della Carlucci sembrano confermare questa percezione: critiche velate alla giuria emergono dalle sue dichiarazioni quando sottolinea come il talento e l’impegno della Bruganelli siano stati sottovalutati o addirittura ignorati. Questo episodio solleva nuovamente questioni sul ruolo della giuria nei talent show televisivi italiani. L’imparzialità dei giudizi è fondamentale per garantire la credibilità del format e mantenere alto l’interesse del pubblico.

Inoltre, la vicenda riportata da Milly Carlucci riguardante Mariotto aggiunge ulteriore pepe alla situazione già incandescente. La misteriosa fuga dello storico membro della giuria durante uno degli ultimi episodi trasmessi – evento su cui la conduttrice si è espressa dicendo: “Era in zona interviste… E invece non si vedeva” – lascia intendere tensioni interne al cast mai venute completamente a galla.