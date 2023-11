Ballando con le stelle, Lino Banfi si ritira con una ‘sorpresa’

(Adnkronos) – "Non ce la faccio, non posso continuare per mille ragioni". Lino Banfi conferma l'addio a Ballando con le stelle 2023. L'attore, uno dei concorrenti dello show di Raiuno, in apertura della quarta puntata annuncia il ritiro dalla gara e spiega anche i motivi. "Per un semino di cachi sto andando avanti a 3 antibiotici al giorno, ho 6 punti in bocca. Mi hanno tolto 2 denti miei e uno non mio… Mi hanno operato per due ore e un quarto dopo la radiografia…", dice l'attore 87enne. "Tutte le settimane Lino andava avanti con gli antidolorifici, non so come abbia fatto ad andare avanti. Ci abbandoni?", dice Milly Carlucci. "Vi verrò a trovare qualche volta", risponde l'attore prima di congedarsi con l'esibizione a sorpresa che coinvolge la figlia Rosanna Banfi. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

