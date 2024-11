Ballando, altro botta e risposta tra Lucarelli e Bruganelli, la giudice rincara la dose: “Imprudente”

Non si placa il botta e risposta che sta caratterizzando questa edizione di Ballando con le Stelle tra Sonia Bruganelli e Selvaggia Lucarelli.

Nel mondo dello spettacolo italiano, poche rivalità hanno saputo accendere l’interesse del pubblico come quella tra Sonia Bruganelli e Selvaggia Lucarelli, due figure emblematiche che si sono ritrovate al centro dell’attenzione mediatica a seguito di una recente lite avvenuta durante il programma Ballando con le stelle.

La controversia ha sollevato interrogativi non solo sulla natura della loro relazione ma anche sul ruolo che ciascuna ricopre all’interno del panorama televisivo nazionale.

Ballando, altro botta e risposta tra Bruganelli e Lucarelli

Selvaggia Lucarelli, nota per il suo ruolo di giudice intransigente nel programma Ballando con le stelle, non ha esitato a esprimere la sua opinione riguardo alla presenza di Sonia Bruganelli come potenziale membro della giuria. Secondo Lucarelli, l’assenza della sua figura critica sarebbe un duro colpo per la qualità del giudizio all’interno dello show, sottolineando implicitamente che le competenze portate da Bruganelli – già nota al grande pubblico per il suo ruolo di opinionista al Grande Fratello – non sarebbero sufficienti a colmare tale vuoto. Queste dichiarazioni hanno acceso ulteriormente i riflettori sulla disputa tra le due donne.

La risposta di Sonia Bruganelli non si è fatta attendere. Durante una puntata de La vita in diretta, condotta da Alberto Matano, Bruganelli ha avuto modo di replicare direttamente alle accuse ricevute. Ha chiosato: “Giusto che ne parlassimo in presenza. E comunque non vedevo i suoi contenuto come inerenti al giornalismo”. E poi ha chiarito la propria posizione riguardo alla partecipazione passata a Domenica In e alla proposta ricevuta anni fa per far parte della giuria di Ballando con le stelle, sottolineando come la sua decisione fosse stata dettata dalla volontà di vedere rinnovato il panel dei giudici prima di accettare un eventuale coinvolgimento.

Sempre durante il talk di Rai Uno, la stessa Lucarelli è stata intervista da un inviato de La Vita in Diretta proprio sul caso Bruganelli: ““Penso si fosse preparata la battuta da casa. Aveva voglia di attaccarmi sul lato economico. Spregiudicata e imprudente. Avrei evitato. Ballando è una grande opportunità, ma lui la sta giocando male”. Altra curiosità è stata rivelata dal giornalista Roberto Alessi: le due erano in realtà amiche ma Lucarelli avrebbe rifiutato un invito sui canali social di Bruganelli (canale che si occupa di libri e ultime uscite):