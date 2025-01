Avanti un Altro, le nuove puntate in arrivo su Canale 5: quando riparte e chi lo precederà

Le nuove puntate di Avanti un Altro sono finalmente in arrivo su Canale 5: ecco quando riparte il game show e chi lo precederà.

La notizia ha già scatenato l’entusiasmo del pubblico: Avanti un Altro è pronto a tornare su Canale 5 per la gioia dei telespettatori. Il fortunato game show condotto da Paolo Bonolis, affiancato dal collega Luca Laurenti, è senza dubbio uno dei programmi più apprezzati delle reti Mediaset: vediamo, di seguito, qual è la data di ripartenza e quale trasmissione anticiperà il suo ritorno.

Tra i volti più amati della televisione italiana troviamo sicuramente quello di Paolo Bonolis. Il conduttore, nel corso della sua carriera, si è dedicato a diversi format di successo insieme all’amico e collega Luca Laurenti. La coppia è stata in grado di conquistare il pubblico riuscendo a fare breccia nel cuore dei telespettatori a suon di risate.

Sapere che le nuove puntate di Avanti un Altro sono in arrivo in tv è stata una piacevole sorpresa per i fan. Soprattutto in seguito alle dichiarazioni di Bonolis che, negli scorsi mesi, aveva ammesso di volersi prendere una pausa dal lavoro per ricaricare le energie e mettersi alla prova cimentandosi in nuove esperienze.

Avanti un Altro torna su Canale 5: la data di ripartenza

Paolo Bonolis ha spiegato di essere alla ricerca di “nuovi stimoli” e di sentirsi “stanco” dopo tanti anni di televisione. Nonostante ciò, sembrerebbe che per il conduttore non sia ancora arrivato il momento di ritirarsi dal piccolo schermo: a partire da lunedì 20 gennaio, infatti, tornerà al timone di Avanti un Altro.

Il game show, approdato su Canale 5 ormai 14 anni fa, verrà preceduto da un altro format amatissimo dai telespettatori. Stiamo parlando de La Ruota della Fortuna, lo storico programma che Gerry Scotti è riuscito a riportare in auge la scorsa primavera. Al termine delle repliche natalizie, quindi, farà il suo ritorno da martedì 7 gennaio nella fascia pre-serale.

Nelle settimane seguenti, poi, verrà la volta di Avanti un Altro. Gli affezionati fan di Bonolis e Laurenti non aspettano altro, sebbene i rumors sul ritiro del conduttore non accennino a placarsi. Secondo le voci, infatti, questa potrebbe essere la sua ultima stagione a Mediaset: desideroso di lanciarsi in nuove avventure, Bonolis starebbe valutando l’ipotesi di tornare in Rai dopo tanto tempo, al timone di un programma che ha lasciato il segno nel mondo della tv: Il senso della vita.