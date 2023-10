AUTOSTRADA ROMA – LATINA. Zuccalà, M5S: “Progetto vecchio, nostro dovere pensare al futuro”

“L’autostrada Roma – Latina è un progetto degli anni ’80, che non risponde alle esigenze attuali dei pendolari. L’utilizzo delle auto private va verso una riduzione, mentre cresce il bisogno di mezzi di trasporto di massa, come treni e metropolitane. Inoltre la realizzazione di un’autostrada non risolverebbe in alcun modo il problema del traffico da e verso la capitale, ma creerebbe invece ulteriori disagi ai cittadini di Pomezia, Ardea, Albano, Aprilia e Latina che vedrebbero aumentare il traffico in città, in corrispondenza dei caselli.

Il dovere delle istituzioni è rispondere ai bisogni della cittadinanza, guardando al futuro: mettiamo in sicurezza i tracciati esistenti, come la Pontina; investiamo su progetti alternativi come la metro leggera, il potenziamento delle stazioni ferroviarie, il proseguimento della linea B della metropolitana di Roma; sosteniamo i comitati e le associazioni che si battono per la difesa dei territori, la sicurezza delle persone e la sostenibilità ambientale.

Siamo nel 2023 e dobbiamo guardare al futuro”, ha dichiarato oggi in Consiglio regionale il capogruppo del M5S Lazio Adriano Zuccalà.