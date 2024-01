Australian Open, Djokovic supera Etcheverry e vola agli ottavi

(Adnkronos) – Il serbo Novak Djokovic si qualifica per gli ottavi di finale degli Australian Open grazie al successo in tre set, con il punteggio di 6-3, 6-3, 7-6 (7-2), sull'argentino Toma's Marti'n Etcheverry. Il numero uno al mondo ora sfiderà Adrian Mannarino, testa di serie numero 20, che ha eliminato Ben Shelton, numero 16 del seeding, per 7-6 (7-4), 1-6, 6-7 (2-7), 6-3, 6-4 dopo 4 ore e 45 minuti di gioco. Nel tabellone di doppio avanzano ancora Simone Bolelli e Andrea Vavassori. Dopo la vittoria in rimonta su Romain Arneodo e Sam Weissborn, i due azzurri hanno sconfitto i francesi Nicolas Mahut e Edouard Roger-Vasselin, campioni a Wimbledon 2019, con il punteggio di 7-6 (7-5), 5-7, 6-3. Agli ottavi la coppia azzurra affronterà il serbo Nikola Cacic e l'ucraino Denys Molchanov che hanno firmato la principale sorpresa nel torneo eliminando i numeri 1 del tabellone, Ivan Dodig e Austin Krajicek. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

