Aurora Ramazzotti mostra la casa addobbata per Natale, boom di like: atmosfera magica con luci e albero

A casa di Aurora Ramazzotti è tutto pronto per le feste: le foto della casa addobbata per Natale fa boom di like

In un periodo di grandi cambiamenti e novità per Aurora Ramazzotti, l’influencer ha deciso di condividere con i suoi follower un momento molto speciale: la decorazione della sua nuova casa in vista del Natale. Dopo il trasloco in un appartamento più ampio, adatto a ospitare lei, il compagno Goffredo Cerza e il piccolo Cesare, Aurora ha voluto rendere questo Natale indimenticabile partendo proprio dagli addobbi.

Il ventottesimo compleanno di Aurora è stato segnato da una proposta romantica da parte del suo compagno Goffredo durante un viaggio a Londra, città dove la coppia ha iniziato la propria storia d’amore. Dopo aver accettato l’anello di fidanzamento, i due sono tornati nella loro dimora pronti a celebrare non solo il loro imminente matrimonio ma anche le festività natalizie.

Tutto pronto per Natale a casa di Aurora

La scelta degli addobbi natalizi riflette lo stile personale e l’attenzione ai dettagli che caratterizzano Aurora. L’albero di Natale si distingue per la sua semplicità elegante: un abete classico ricoperto da una leggera patina bianca che simula l’effetto della neve fresca. Questo tocco conferisce all’ambiente una sensazione accogliente e calda tipica del periodo festivo.

Nonostante l’apparente minimalismo, ogni elemento è stato selezionato con cura. Le luci dall’intensità calda avvolgono delicatamente l’albero creando un’atmosfera intima e raccolta. Le decorazioni scelte da Aurora sono principalmente palline nei toni del bordeaux, prugna e rosso, colori che evocano il calore dell’inverno e si integrano perfettamente nell’estetica generale della casa.

Un dettaglio che non passa inosservato è la decisione dell’influencer di optare per un albero di media grandezza senza puntale. Questa scelta sottolinea ulteriormente lo stile essenziale ed elegante che caratterizza gli addobbi natalizi selezionati da Aurora.

Per quanto riguarda le altre decorazioni presenti nella casa, anche queste seguono lo stesso principio dell’essenzialità ma senza rinunciare all’eleganza. La sala da pranzo si distingue per il suo soffitto affrescato sopra cui troneggia un lampadario geometrico in metallo dorato dal design originale che ricorda una costellazione stellare. Questo elemento non solo arricchisce visivamente lo spazio ma contribuisce a creare quella magia tipica delle feste natalizie.

La decisione di Aurora Ramazzotti di condividere questi momenti intimi attraverso le sue stories ha suscitato grande interesse tra i fan che hanno apprezzato sia lo stile degli addobbi sia l’atmosfera calorosa ed accogliente trasmessa dalle immagini pubblicate sui social network.