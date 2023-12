Ascolti tv, vince ‘Un professore’ su Rai1 col 21,3%

(Adnkronos) – La quarta puntata della seconda stagione della fiction 'Un Professore', in onda ieri su Rai1, è stata la trasmissione più seguita del prime time di martedì, con 3.880.000 spettatori e il 21.3% di share. Al secondo posto, la partita di Champions League Inter-Real Sociedad, su Canale 5, con 3.729.000 spettatori e il 18% di share. Al terzo posto, 'Le Iene' su Italia1, con 1.307.000 spettatori e il 9% di share. A seguire, tra gli altri ascolti di prime time: 'DiMartedì' su La7 (1.275.000 spettatori, share 7.3%), il film 'Burraco Fatale' su Rai2 (809.000 spettatori, share 4.1%), 'È Sempre Cartabianca' su Rete4 (756.000 spettatori share 5.2%), 'Un Corgi Sotto l’Albero' su Tv8 (534.000 spettatori, share 2.7%), 'Avanti Popolo' su Rai3 (335.000 spettatori, share 1.9%), 'Via dall’Incubo' sul nove (306.000 spettatori, share 1.7%). Complessivamente, la comparazione delle reti generaliste Rai e Mediaset più il rispettivo canale all news (RaiNews24 per la Rai e TgCom24 per Mediaset) vede prevalere la Rai sia nell'intera giornata (con il 30,5% di share contro il 28%) che nella prima serata (con il 29,2% di share contro il 28,2%). —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

