Ascolti tv, Fiorentina-Bologna vince prime time martedì 9 gennaio

(Adnkronos) – Canale 5 con la partita di Coppa Italia Fiorentina–Bologna ha vinto il prime time con 3.107.000 telespettatori pari a uno share del 16,59%. Secondo gradino del podio per Rai1 con il film 'Pattini d'argento' seguito da 2.391.000 telespettatori (share del 13,88%). Terzo posto per 'Le Iene' che su Italia1 ha ottenuto 1.561.000 telespettatori e uno share del 10,95%. Fuori dal podio su La7 'Di Martedì' ha interessato 1.433.000 telespettatori (share dell'8,16%) mentre su Rai2 'The Floor – Ne rimarrà solo uno' è stato visto da 1.038.000 telespettatori raggiungendo uno share del 6%. Su Retequattro, invece, 'È sempre Cartabianca' ha totalizzato 886.000 telespettatori e uno share del 5,9% mentre su Tv8 il film 'Un Natale da favola' ha realizzato 613.000 telespettatori e uno share del 3,2%. Chiudono gli ascolti del prime time Nove con il film 'Femmine contro maschi', che è stato seguito da 498.000 telespettatori (share del 2,7%), e Rai3 con 'Avanti Popolo!' visto da 431.000 telespettatori (share del 2,49%). Per quanto riguarda l'access prime time a vincere è stata la rete ammiraglia di viale Mazzini con 'Cinque minuti' seguito da 4.821.000 telespettatori (22,18% di share) e con 'Affari Tuoi' condotto da Amadeus che è stato visto da 5.589.000 telespettatori (share del 25,08%). Su Canale 5, invece, 'Striscina la Notizina' in onda dalle 20,34 alle 20,47 è stato vista da 3.653.000 telespettatori con il 16,79%. Nella fascia preserale su Rai1 'L'Eredità' ha ottenuto 4.644.000 telespettatori (share del 25,43%) mentre su Canale 5 'Avanti un Altro!' ha interessato 3.659.000 telespettatori registrando uno share del 20,85%. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

Mi piace: Mi piace Caricamento...