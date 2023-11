Ascolti tv, Fiorello batte se stesso e ‘Montalbano’ vince prime time

(Adnkronos) – Fiorello batte se stesso. Nella terza alba di messa in onda di “Viva Rai 2!” l’allegra brigata capitanata dallo showman siciliano ha sfiorato il 21% di share (20,6%) e incollato davanti al televisore 1.113.000 spettatori. Trend in crescita, a seguire, anche per il segmento “…E viva il videobox” che ha raggiunto il 7,9% di share e 422.000 spettatori. Molto bene anche replica dello show di Fiorello: “Viva Rai 2! Un po’ anche Rai1”, in onda nella notte della rete ammiraglia, ha ottenuto l’8,4% di share e 234.000 spettatori. Anche l’inossidabile “Montalbano” non teme rivali e vince in replica il prime time con quasi 3 milioni di telespettatori (2.928.000 spettatori) e il 18% di share posizionando Rai1 in vetta alla classifica delle reti più viste in prima serata. Al secondo posto, 'Chi l’Ha Visto?' su Rai3, con 1.863.000 spettatori e l’11.9% di share. Terzo, l'evegreen cinematografico 'Il diavolo veste Prada' su Canale 5, con 1.818.000 spettatori e l’11.4% di share. A seguire, tra gli altri ascolti di prime time: 'Die Hard – Un buon giorno per morire' su Italia 1 (955.000 spettatori, share 5.5%), 'Fuori dal Coro' su Rete4 (894.000 spettatori, share 6.7%), 'Una Giornata Particolare' su La7 (787.000 spettatori, share 4.8%), 'Corpo Libero' su Rai2 (421.000 spettatori, share 2.5%), 'X Factor' su Tv8 (410.000 spettatori, share 3.1%), 'Un fantastico via vai' sul Nove (297.000 spettatori, share 1.8%). Rai1 è vincente anche in access prime time, con 'Cinque Minuti' (4.087.000 spettatori, share 20.5%) e 'Affari Tuoi' (4.774.000 spettatori, share 23.7%) che superano 'Striscia la Notizia' su Canale 5 (3.052.000 spettatori, share 15.1%). Vittoria di Rai1 anche nel preserale, con 'Reazione a Catena – L’Intesa Vincente' (3.035.000 spettatori, share 21.3%) e 'Reazione a Catena' (4.312.000 spettatori, share 25.3%) che prevalgono su 'Caduta Libera – Inizia la Sfida' (1.877.000 spettatori, share 14.4%) e 'Caduta Libera' (3.009.000 spettatori, share 18.4%) trasmessi da Canale 5. Complessivamente, la Rai prevale su Mediaset nel confronto della somma delle reti generaliste più la rete all news, sia nelle 24 ore (29,1% contro il 25,3%) che nella prima serata (28,1% contro il 25,7%). —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

