Apple sospende la vendita dei modelli di punta di Apple Watch negli USA

(Adnkronos) – Apple ha reso noto che interromperà a breve la vendita dei suoi modelli di punta di Apple Watch negli Stati Uniti. La decisione riguarda l'Apple Watch Serie 9 e l'Apple Watch Ultra 2, i quali non saranno più disponibili per l'acquisto direttamente da Apple a partire dalla fine di questa settimana. La decisione è il risultato di una sentenza dell'International Trade Commission (ITC) scaturita da una lunga disputa brevettuale tra Apple e la compagnia di tecnologie mediche Masimo. Il contendere si basa sulla tecnologia del sensore di ossigeno nel sangue integrato nell'Apple Watch. L'ITC ha annunciato la sua decisione in ottobre, confermando una sentenza di un giudice emessa a gennaio. Ciò ha portato il caso all'amministrazione Biden per un periodo di revisione presidenziale di 60 giorni. Durante questo processo, il Presidente Biden potrebbe annullare la sentenza, ma ciò non è ancora avvenuto. Il Periodo di Revisione Presidenziale scade il 25 dicembre, e Apple sta facendo questo annuncio oggi per prendere "in anticipo" le misure necessarie per conformarsi alla decisione dell'ITC. Apple afferma che il divieto dell'ITC impatta solo le vendite dell'Apple Watch Serie 9 e dell'Apple Watch Ultra 2, poiché questi dispositivi offrono la capacità di monitoraggio dell'ossigeno nel sangue. Il modello meno costoso, l'Apple Watch SE, che non possiede questo sensore, non è influenzato e rimarrà disponibile per la vendita. La decisione dell'ITC proibisce solamente ad Apple di vendere i modelli interessati. Per ora, ciò significa che i dispositivi rimarranno disponibili per l'acquisto attraverso altri rivenditori. Tuttavia, l'ordine blocca tutte le importazioni negli Stati Uniti dell'Apple Watch Serie 9 e Ultra 2 dopo il 25 dicembre. A quel punto, ad Apple sarà anche proibito vendere tali dispositivi ai rivenditori. Il sensore di ossigeno nel sangue ha fatto il suo debutto con l'Apple Watch Serie 6 nel 2020. I modelli esistenti di Apple Watch con monitoraggio dell'ossigeno nel sangue continueranno a funzionare senza cambiamenti, poiché il divieto dell'ITC si applica solo alle nuove vendite dei modelli di Apple Watch interessati. L'ordine dell'ITC fa anche un'eccezione per il servizio, la riparazione o il periodo di garanzia delle unità vendute prima del 25 dicembre. —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

