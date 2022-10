Anzio, Salsedo-Capolei (FI): “Complimenti alla Polisportivo Tennis e Padel per la promozione in Serie B”

“Complimenti alla Polisportiva Anzio Tennis e Padel per la storica promozione in serie B, per la prima volta una squadra del litorale disputerà il campionato nazionale di Padel della serie cadetta. Questo traguardo, che va oltre le più rosee aspettative visto che l’obiettivo stagionale dichiarato era la permanenza in Serie C, arriva grazie alla vittoria per 3 a 0 in trasferta contro il Paradise Padel. Ora l’avvio del prossimo torneo di Serie B è previsto per il mese di Aprile 2023. Congratulazioni a tutti i giocatori della rosa, a partire dal capitano Alessandro Faconda, Armando Meschini, Alessandro Meschini, Simone Donzi, Francesco Piccari, Marco Banda, Luisa caroli, Karin Knapp, Alessia Di Pietro e Romina Garbini”.

Così in una nota Valentina Salsedo, assessore Attività Produttive, Turismo e Spettacolo del Comune di Anzio e Fabio Capolei, consigliere regionale del Lazio

