Anzio: sabato 12 ottobre e domenica 13 all’Hosteria del Pesce menù a prezzo fisso a base di pesce a 15 e 25 euro

Dopo il grande successo della scorsa settimana l’Hosteria del Pesce di Anzio propone anche per questo weekend due menù a base di pesce a prezzi stracciati. Chi di noi non ha mai sognato di trovare un locale dove mangiare del buon pesce pagando il giusto?

Anzio: Hosteria del Pesce, Via Lungomare di Enea 91

All’Hosteria del Pesce in via Lungomare di Enea 91 ad Anzio tutto questo è possibile. Per sabato 12 e domenica 13 ottobre si potranno degustare infatti piatti a base di pesce a menù fisso per soli 15 euro (5 antipasti, 1 primo e 1 secondo a scelta, acqua e vino a volontà), oppure a 25 euro (6 antipasti, 1 primo e 1 secondo a scelta, acqua e vino a volontà, dolce, sorbetto al limone e caffè).

Il tutto è riservato alle prime 100 persone che prenoteranno ai numeri 353/3309829 – 345/5818691.

